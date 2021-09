Ion Cutelaba pleure les dommages causés aux dents de Devin Clark

Ion Cutelaba est connu pour ses finitions rapides, donc devoir donner à Devin Clark une raclée prolongée pendant trois rounds n’était idéal pour aucun des deux combattants.

Cependant, Cutelaba a terminé le combat avec une décision dominante de remporter la victoire à l’UFC Vegas 37. Le co-événement principal de la nuit, dans la division des poids mi-lourds, était une chose difficile à regarder et à ne pas se concentrer sur la bouche de Devin. à peine atteint la fin du combat.

Les dommages causés aux dents de Clark ont ​​déclenché une image horrible qui a circulé sur les réseaux sociaux. Lors de la conférence de presse d’après-combat, Cutelaba a réagi à l’image des dents de Clark. Ion a regretté ce qui s’était passé et a reconnu la résistance de son adversaire.

« C’est très, très… oui, j’ai regardé et je ne suis pas content. Je ne suis pas heureux.”

Cutelaba a réalisé une performance complète contre Clark, affichant à la fois la puissance brute de ses mains et de ses jambes et son grappling agressif. La blessure de Devin a probablement été causée par une combinaison des frappes aux orteils du Moldave et de son implacable au sol et à la livre. Cutelaba suppose qu’un genou peut être à l’origine de la blessure.

« Bien sûr, c’était mon genou. Mon genou et ma main. J’ai frappé très fort, mais Clark est un très bon combattant. Je suis fort et mon coup est très dur, mais il est très fort.”

Après avoir marqué sa première victoire en deux ans, Cutelaba a juré que cette performance marquerait un nouveau départ pour lui à l’avenir.

«Je suis prêt pour un nouveau spectacle. Hé les gars, levez-vous et suivez-moi, je suis prêt pour vous, pour mes fans. Allons-y. Je suis prêt pour le nouveau spectacle de mon adversaire et un nouveau combat splendide. »

Dans notre chaîne YouTube, nous vous laissons toutes les déclarations de Cutelaba, y compris le défi lancé à Anthony Smith.