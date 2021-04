Ion Izagirre prêt à défendre son titre devant une puissante Astana

04/02/2021 à 15:43 CEST

Le coureur du Gipuzkoan Ion Izagirre apparaîtra lundi dans le temps d’ouverture de Bilbao avec l’intention de défendre le titre obtenu en 2019 dans le Pays Basque Itzulia à la tête d’une puissante Astana avec Jakob Fuglsang et le bloc national qui le soutient.

« Je pense que je suis prêt pour la course car j’arrive après un entraînement en hauteur très productif. Je voudrais me battre pour le classement général et je veux essayer de défendre mon titre 2019 », a déclaré, dans des déclarations diffusées par son équipe, le petit des frères Izagirre.

Ion est l’actuel champion du Tour traditionnel du Pays Basque, l’une des courses internationales les plus prestigieuses d’une semaine, car en 2020, il ne pouvait pas être contesté en raison de la pandémie de covid.

Celui d’Ormaiztegi, cependant, suppose que, « bien sûr, ce ne sera pas du tout facile » répétez cette brillante course d’il y a deux ans pour les « nombreux grands noms » qui participeront au test. Parmi eux, les Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic, qui répéteront leur duel passionnant du Tour 2020, ainsi que Mikel Landa, également local.

Même si Ion se sent confiant dans « l’équipe très forte » qui l’accompagne, avec Fuglsang, Luisle Sánchez, Omar Fraile, Alex Aranburu, Oscar Rodriguez, Alexey Lutsenko et Stefan de Bod.

« Comme toujours, Itzulia nous offre un itinéraire très difficile. Par conséquent, nous devons être prêts pour un départ explosif dès le début », a-t-il déclaré, faisant référence au contre-la-montre de 13,9 kilomètres à Bilbao et aux rampes explosives de 11 à 20%. inégalité au début et un mur à 19% à la fin.

Il a également souligné les arrivées en côte dans les deuxième et troisième étapes à Sestao et Ermualde, « avec des montées très courtes, mais super raides », et le sixième et dernier jour avec la montée traditionnelle vers Arrate.

« La Itzulia est l’une des plus belles courses du calendrier et c’est toujours important pour nous, nous y recherchons toujours un bon résultat. Cette année, nous sommes également arrivés au Pays Basque avec une équipe très forte et ambitieuse. Ion Izagirre est le tenant du titre et je suis sûr qu’il tentera de tout faire pour répéter son succès « , a souligné le directeur sportif, Giuseppe Martinelli. Martinelli a également annoncé que » Aranburu et Fraile se battront pour la victoire d’étape « .