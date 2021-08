IONOS : Pourquoi la pandémie a mis la digitalisation à l’honneur

Les PME modernes découvrent rapidement les avantages de la mise en ligne, les fournisseurs de services tels que le cloud européen et le géant de l’hébergement IONOS tirant pleinement parti de cette demande.

Il est loin le temps où une petite entreprise pouvait avoir du mal à développer sa présence en ligne, car des outils tels que les constructeurs de sites Web et les fournisseurs d’hébergement Web rationalisent leurs efforts pour créer des packages prêts à l’emploi et adaptés pour obtenir une exposition en ligne maximale.

Patrick Schaudel, Head of Online Applications SME, IONOS, a parlé à TechRadar Pro de ce que l’entreprise a fait au cours des six derniers mois, et nous dit ce que l’entreprise a en réserve pour ses futures offres et services.

Comment la pandémie a-t-elle façonné l’orientation future de la marque et vers où elle se dirige ?

Chez IONOS, nous n’avons pas eu à changer radicalement pendant la pandémie – nous avons toujours été entièrement concentrés et dédiés à la numérisation des entreprises. Quelle que soit la taille, l’expérience ou l’histoire d’une entreprise, nous nous efforçons de fournir des solutions et des services de grande valeur qui répondent aux besoins et aux demandes de nos clients et les rendent aussi performants et possibles dans notre monde numérique.

Cependant, la pandémie a révélé certains déficits de numérisation pour les PME que l’industrie technologique doit travailler ensemble pour combler. À partir de l’enquête YouGov que nous avons commandée plus tôt dans l’année, nous avons cherché à mieux comprendre l’impact de la pandémie, les défis auxquels les entreprises ont été confrontées et l’impact sur leurs attitudes et leurs plans pour l’avenir.

Parmi ceux qui ont pris des mesures de numérisation pendant la pandémie, près d’un sur quatre (39%) a déclaré que cela les avait aidés à gagner de nouveaux clients. 64% des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu des commentaires positifs, avec près des trois quarts (74%) se sentant mieux préparés pour les crises futures en raison de la technologie qu’ils ont mise en place.

Bien que de nombreuses entreprises constatent des avantages évidents, il est inquiétant de constater que plus d’un cinquième (22 %) ne pensent pas réellement qu’une transformation est nécessaire. Cela montre une réelle lacune dans la connaissance des avantages pour ces entreprises – quelque chose que l’industrie technologique doit travailler ensemble pour combler, et pour s’assurer que les PME sont aussi soutenues et bien informées sur le sujet que possible. Nous sommes déterminés à faire en sorte que cela se produise.

Nous sommes également convaincus que la connaissance que nos services et solutions, combinées à notre approche de conseil centrée sur le client, constituent la base parfaite pour l’avenir de l’entreprise. Chez IONOS, nous sommes le partenaire fiable qui aide nos clients à se lancer et à prospérer dans leur parcours de numérisation.

Qu’est-ce que IONOS a dans le pipeline en termes de stratégie de croissance de l’entreprise ?

Chez IONOS, nous avons mis l’accent sur notre offre de technologie cloud et sur la mise à l’échelle des plateformes cloud, et cela restera une priorité clé pour l’entreprise.

La pandémie a transformé les façons de travailler comme jamais auparavant, et nous nous engageons à répondre continuellement à la demande de nos clients. Au cours des prochains mois, nous apporterons de nouvelles améliorations à notre portefeuille d’applications, notamment en enrichissant notre écosystème d’hébergement WordPress, ainsi que des applications de productivité et de groupware.

Cependant, notre stratégie de croissance n’est pas seulement déterminée sur les applications ou les logiciels que nous fournissons, mais également sur le service que nous pouvons offrir. Nous continuerons à fournir un service de conseil personnel de première classe pour nous assurer que nos clients peuvent créer la présence en ligne idéale pour eux. Dans ce cadre, nous apporterons également des modifications à notre offre de service client pour nous assurer qu’il est aussi simple que possible pour les clients d’obtenir de l’aide pour chaque demande.

(Crédit image : 1&1 IONOS)

Quelles sont certaines des tendances dont vous avez été témoin en ce qui concerne l’hébergement Web et la création de sites Web qui ont une influence directe sur l’écosystème ?

La pandémie a mis l’importance de la numérisation sous les projecteurs. Les recherches d’IONOS ont révélé qu’au total, 63 % des PME britanniques pensent que COVID-19 a fortement (34 %) ou très fortement (29 %) eu un impact sur la numérisation de leur entreprise. Cependant, de manière surprenante, les résultats ont montré que 1/ des PME ne voient toujours pas la nécessité de mettre en œuvre .

Pour ceux qui ont transformé ou amélioré leur offre, chez IONOS, nous constatons une demande croissante de la part des clients pour un support plus individuel et sur mesure pour les aider à créer une présence en ligne de classe mondiale pour leur entreprise.

Avec les fermetures de magasins, l’isolement et les mesures de distanciation sociale au cours des 18 derniers mois, nous avons également constaté une augmentation de la demande de solutions de commerce électronique – ce qui, selon nous, continuera d’augmenter au cours des nombreux mois à venir. C’est devenu un « nouveau » canal pour de nombreux produits ou services de vente et les entreprises ont plus que jamais mis en relation leurs clients.

Enfin, nous avons également constaté une prise de conscience accrue des problèmes liés à la confidentialité des données et à la cybersécurité. La conversation accrue autour de la protection des données a amené les entreprises à y réfléchir plus en détail, et le désir de partenaires et de fournisseurs basés en Europe avec un engagement fort envers le RGPD est très demandé.

IONOS a-t-il prévu d’autres acquisitions d’entreprises de création de sites Web ?

Plus tôt cette année, IONOS a acquis WE22, largement connu pour son créateur de site Web en marque blanche CM4all. C’est l’un des constructeurs de sites Web les plus sophistiqués au monde, et son offre de services complets pour la création de sites Web en fait l’entreprise idéale pour compléter l’activité d’hébergement IONOS et renforcer notre offre pour les clients.

WE22 a également mis en place une chaîne d’approvisionnement de conseil Do-It-For-Me leader du secteur, ce qui signifie que les clients ont accès à une présence Web de services complets adaptée pour répondre à leurs demandes individuelles.

Nous n’exclurions jamais de futures acquisitions – chez IONOS, nous sommes toujours à la recherche de partenaires partageant les mêmes idées qui nous aideront à atteindre nos ambitions et à mieux accompagner nos clients existants et futurs.

Quelle est la particularité d’IONOS que vos clients ignorent peut-être à propos de l’entreprise ?

Nous traitons environ 4,9 millions de demandes de clients chaque année – par téléphone, chat ou e-mail. C’est l’une de nos figures les plus célèbres car elle reflète vraiment notre dévouement et notre engagement envers le succès et la satisfaction de nos clients.

Nous nous engageons à fournir des applications et des services de premier ordre, mais nous sommes encore plus déterminés à établir des relations étroites avec nos clients. Nous sommes vraiment déterminés à être le partenaire de chacun, à l’aider à évoluer et à transformer son offre, et à l’accompagner tout au long du processus.

Qu’est-ce qui distingue IONOS de ses concurrents ?

Nous avons une équipe solide et engagée, des produits et services de premier plan et un engagement indéfectible à soutenir nos clients dans la réalisation de leurs ambitions commerciales. En tant que fournisseur européen, la confidentialité et la protection des données sont également primordiales, ce qui fait de nous le partenaire idéal et fiable pour la numérisation des PME en Europe.

De plus, nous proposons un consultant personnel 24h/24 et 7j/7, ce qui signifie que tous nos clients ont accès à un point de contact gratuit et désigné qui fournira des conseils et une assistance sur mesure, chaque fois que cela sera nécessaire.