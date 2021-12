IonQ Stock est un investissement dans des solutions globales de pointe

IonQ (NYSE :IONQ) cherche à montrer la voie sur un marché très spécifique : l’informatique quantique. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’être mathématicien ou informaticien pour investir dans l’action IONQ.

Cependant, il est important de comprendre ce que fait l’entreprise. Pour faire simple, IonQ développe des ordinateurs quantiques conçus pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde.

Cette industrie de niche a un vaste potentiel de gain d’argent. Selon IonQ, les experts prévoient que le marché total adressable de l’informatique quantique atteindra environ 65 milliards de dollars d’ici 2030.

IonQ est entré assez tôt et de manière agressive, car la société existe depuis 2015 et a produit six générations d’ordinateurs quantiques. Il existe une formidable opportunité d’investissement ici, mais le cours de l’action est en baisse – et si vous me demandez, cela ne tient tout simplement pas compte.

Regard sur l’action IONQ de plus près

En remontant au début, IonQ a offert ses actions à la négociation publique sur le New York Stock Exchange le 1er octobre 2021, après une fusion inversée avec dMY Technology Group III.

L’action a commencé à environ 10 $, mais a chuté à 7 $ en quelques jours seulement. Cependant, cela s’est avéré être le moment idéal pour démarrer une position longue.

Étonnamment, l’action IONQ a connu un revirement rapide et a grimpé à près de 36 $ en novembre. Avec le recul, cependant, ce rallye est allé trop vite et trop loin.

Inévitablement, un retracement s’est ensuivi et les premiers investisseurs ont dû cracher une partie de leurs gains. Début décembre, le cours de l’action avait baissé à 18 $ et changeait.

Bien sûr, vous pouvez attendre et espérer que l’action IONQ chute davantage avant d’envisager une position. Pourtant, vous pourriez manquer une opportunité d’acheter la baisse avec une entreprise technologique ambitieuse et tournée vers l’avenir.

Une vague d’avantages

Si je n’ai pas déjà été très clair, IonQ souhaite sérieusement faire progresser la technologie de l’informatique quantique.

Exemple concret : afin de consolider sa position de leader dans ce créneau, IonQ a récemment révélé son intention d’utiliser des ions baryum comme qubits dans ses systèmes, « apportant ainsi une vague d’avantages qui, selon lui, permettront des architectures informatiques quantiques avancées ».

Un qubit, ou bit quantique, est essentiellement un tout petit peu d’information codée en mécanique quantique.

Ce n’est pas un problème si vous ne comprenez pas parfaitement les détails scientifiques, car le président et chef de la direction d’IonQ, Peter Chapman, et son équipe ont le savoir-faire et l’expérience nécessaires.

« Nous pensons que les architectures avancées permises par les qubits de baryum seront encore plus puissantes et plus évolutives que les systèmes que nous avons pu construire jusqu’à présent, ouvrant la porte à des applications plus larges de l’informatique quantique », a assuré Chapman.

Apparemment, les avantages de l’utilisation des ions baryum comme qubits incluent des taux d’erreur plus faibles, une fidélité de porte plus élevée, une meilleure détection d’état, des systèmes quantiques plus facilement mis en réseau et un matériel itérable et plus fiable, avec plus de temps de disponibilité pour les clients.

Attirer les meilleurs et les plus brillants

Heureusement, je peux maintenant laisser la science aux scientifiques et me concentrer sur ce que je fais le mieux : décomposer les données financières. Après tout, j’aurais du mal à recommander une entreprise si elle n’avait pas au moins une position de capital décente.

Le directeur financier Thomas Kramer était évidemment heureux d’annoncer qu’au 30 septembre, IonQ disposait d’une trésorerie et d’équivalents de 587 millions de dollars. Le bilan solide de l’entreprise, selon Kramer, permettra à IonQ d’« accélérer [the] la mise à l’échelle de toutes les fonctions commerciales et continuer d’attirer les meilleurs et les plus brillants de l’industrie.

Étant donné qu’IonQ est bien capitalisé, la société devrait être « bien positionnée pour bénéficier de l’intérêt de Capitol Hill pour le quantum, comme le montre le projet de loi sur les infrastructures », a ajouté le directeur financier.

Il convient également de noter qu’IonQ a généré 223 000 $ de revenus au cours du troisième trimestre de 2021, portant le total cumulatif à 451 000 $.

Espérons que la société pourra transformer son savoir-faire en informatique quantique en revenus à sept chiffres dans un proche avenir.

La ligne de fond

Les investisseurs fidèles d’IonQ n’ont pas besoin de tout comprendre sur les qubits. Il leur suffit d’envisager un avenir solide pour le marché de l’informatique quantique.

Nous ne pouvons pas prétendre qu’IonQ génère des revenus énormes à ce stade. Par conséquent, il faut de la patience et de la prévoyance pour investir dans cette entreprise en toute confiance.

Pourtant, une mise précoce pourrait offrir de vastes récompenses à long terme. Après tout, lorsqu’il s’agit d’informatique quantique de nouvelle génération, IonQ est clairement une science.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.