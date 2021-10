IOR, sécurité maritime et bien plus encore au programme de la visite du chef de la marine du Bangladesh en Inde

De New Delhi, le chef de la marine du Bangladesh va partir pour Mumbai, avant de se rendre à Wellington.

Dans le cadre des efforts déployés par la Chine pour accroître son empreinte dans l’océan Indien, la visite de l’amiral en chef de la marine du Bangladesh, M Shaheen Iqbal, en Inde est devenue importante. « L’Inde se concentre désormais sur l’initiative de sécurité et de croissance pour tous dans la région afin de favoriser les relations avec tous ses voisins. Et dans le cadre de cette initiative, l’Inde et la marine bangladaise tenteront de parvenir à un consensus pour assurer la sécurité maritime », a déclaré Gautam Lahiri, journaliste senior et commentateur du Bangladesh.

Les efforts conjoints de coopération comme la patrouille coordonnée le long de la frontière maritime internationale, la formation navale, l’exercice bilatéral BONGOSAGAR, sont quelques-unes des questions à l’ordre du jour de la visite du chef de la marine du Bangladesh.

L’amiral M Shaheen Iqbal, chef d’état-major de la marine du Bangladesh, qui est en Inde du 23 au 29 octobre, a un emploi du temps très chargé. Rencontre avec son homologue indien, le chef de la marine indienne, il s’entretiendra avec le chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat et d’autres hauts responsables à New Delhi.

De New Delhi, le chef de la marine du Bangladesh va partir pour Mumbai, avant de se rendre à Wellington.

À Mumbai, selon la marine indienne, il visitera le navire amiral du Western Naval Command et rencontrera le Vam R Hari Kumar, officier général commandant en chef, Western Naval Command. Et, ensuite, à Wellington, il visite le Collège d’état-major des services de défense pour interagir avec les activités de formation des commandants et des témoins.

Selon M. Lahiri « C’est un fait que la Chine est le plus grand fournisseur de matériel militaire au Bangladesh et qu’elle essaie de construire une base sous-marine près du port de Payra. Dans ce contexte, l’Inde veut être assurée de sa sécurité maritime.

Le chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, a récemment déclaré que la Chine utilisait le pouvoir de l’argent pour gagner en popularité dans la région de l’océan Indien. Mais c’est une menace de tomber dans le piège de la dette.

« Lorsque le chef du Bangladesh rencontrera le CDS, la discussion sera suivie de près sur la manière dont le Bangladesh a été intégré. Et sur la mesure de la confiance, il pourrait être décidé au cours d’une conversation qu’un orchestre de la marine pourrait se rendre à Dhaka le 16 décembre 2021 pour marquer Vijay Diwas du Bangladesh lorsque la marine indienne a joué un rôle crucial pour la libération », ajoute M. Lahiri.

« En dehors de cet exercice conjoint des deux marines dans le golfe du Bengale, il pourrait favoriser une plus grande coopération entre deux voisins de confiance. »

Coopération militaire entre l’Inde et le Bangladesh

La relation entre les deux reflète un partenariat global qui est basé sur la confiance, la compréhension, l’égalité et la souveraineté. Cette année, les deux pays célèbrent ensemble les célébrations du jubilé d’or de la victoire dans la guerre de libération du Bangladesh et la guerre de 1971.

Et plusieurs activités conjointes ont été menées cette année, comme la participation au Republic Day Parade 2021 à New Delhi par le contingent des forces armées du Bangladesh, le don de souvenirs de guerre et les visites réciproques de navires par les deux marines.

Des entretiens avec des vétérans de guerre du Bangladesh au Naval War College et à l’Académie navale indienne ont déjà eu lieu plus tôt cette année.

Et pour terminer l’année, le contingent et la fanfare des forces armées indiennes participeront probablement aux « Célébrations du Jour de la Victoire » au Bangladesh.

