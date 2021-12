iOS 13 : où trouver la connexion avec les identifiants Apple

iOS 13 a introduit la connexion avec Apple, une fonctionnalité qui vous permet de créer des comptes avec des applications et des sites Web à l’aide de votre identifiant Apple. Voici où trouver les identifiants de connexion avec Apple.

Remarque : vous devez avoir créé un compte à l’aide de Se connecter avec Apple pour que le paramètre apparaisse.

Connectez-vous avec Apple

Ouvert Réglages.Tout en haut, appuyez sur votre nom, puis touchez Mot de passe et sécurité.Ensuite, appuyez sur Applications utilisant votre identifiant Apple. Vous verrez une liste de toutes les applications utilisant votre identifiant. Vous pouvez appuyer sur chaque application et afficher sa politique de confidentialité, ou appuyez sur Arrêter d’utiliser l’identifiant Apple si vous ne souhaitez plus utiliser cette application. Ou, vous pouvez obtenir la même chose en appuyant sur le Éditer bouton en haut à droite.

Alternativement, si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser Masquer mon e-mail avec l’abonnement iCloud+ d’Apple.