iOS 14.4.2 et iOS 12.5.2 maintenant disponibles avec d’importantes mises à jour de sécurité – .

Nous attendons tous avec impatience le lancement public d’iOS 14.5, qui s’annonce comme la plus grande mise à jour qu’iOS 14 ait jamais vue, mais dans l’intervalle, Apple doit encore résoudre tous les bogues et problèmes qui surviennent. Vendredi, Apple a déployé iOS 14.4.2 et iOS 12.5.2, qui «fournissent des mises à jour de sécurité importantes et sont recommandés pour tous les utilisateurs». Ne vous attendez pas à de nouvelles fonctionnalités intéressantes, mais vous devez tout de même installer la mise à jour immédiatement.

La raison pour laquelle il y a deux mises à jour logicielles en cours de déploiement aujourd’hui est que plusieurs appareils iOS qui circulent encore en circulation ne prennent pas en charge iOS 14. Par conséquent, Apple installe encore des mises à jour iOS 12 occasionnelles pour les utilisateurs d’iPhone 6 et d’iPad mini 2. afin de protéger leurs appareils contre les problèmes de sécurité.

Si vous vous demandez si votre appareil est compatible ou non avec iOS 14.4.2, nous avons rassemblé ci-dessous une liste complète contenant tous les appareils compatibles. Si votre appareil y est, vous êtes prêt à partir:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Quant à ceux d’entre vous qui téléchargent iOS 12.5.2, voici tous les modèles d’iPhone, iPad et iPod touch compatibles. La plupart d’entre vous verront probablement l’autre mise à jour, mais si vous avez un appareil plus ancien, cette mise à jour est faite pour vous:

iPhone 6 Plus

iphone 6

iphone 5s

iPad mini 3

iPad mini 2

ipad air

iPod touch (6e génération)

Comme vous le savez certainement, l’installation d’une nouvelle mise à jour iOS ou iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Réglages > Général > Mise à jour logicielle puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

