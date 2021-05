iOS 14.5.1 réduit les performances de l’iPhone 12 en dessous des modèles d’iPhone d’il y a deux générations | La technologie

La nouvelle version d’iOS semble réduire les performances des iPhones les plus modernes comme les 12 et 11, par rapport au XR sorti il ​​y a trois ans.

le iPhone 12 et 11 devrait être considérablement plus puissant que le iPhone XR un modèle plus modeste introduit en 2018 pour rendre la technologie d’Apple plus abordable pour les consommateurs. Cependant, des repères récents montrent le contraire.

Nick Ackerman a publié ces tests sur YouTube dans lesquels il analyse le démarrage, le chargement de l’application et les vitesses de chaque modèle lors de l’enregistrement d’une vidéo, entre autres tâches. Le résultat montre comment le XR a réussi à dépasser les nouveaux iPhones.

Les benchmarcks synthétiques, ceux dans lesquels de vrais programmes sont simulés dans des charges de travail et la distribution d’instructions, sont de loin le XR qui se démarque. L’iPhone XR a obtenu un score plus élevé sur le Test Geekbench multicœur que l’iPhone 11 et 12. La même chose se produit avec 3DMark où l’iPhone 11 est à la traîne par rapport aux deux autres modèles et le XR se démarque.

Évidemment, ces résultats ne devraient pas être le cas, l’iPhone 12 dispose d’un processeur plus moderne et plus puissant et la version du logiciel devrait vous aider. De ZDNet, ils suggèrent qu’une erreur logicielle pourrait en être la cause et affecter la puissance de plusieurs applications. Le bogue serait dans la version iOS 14.5.1.

Une autre option, selon ce support, est la limitation délibérée de la consommation d’énergie pour protéger la batterie, mais ce serait un effet très drastique si cela impliquait une baisse de performance aussi forte. Dans les commentaires de la vidéo, certains utilisateurs affirment n’avoir détecté aucun problème avec leur iPhone 11 et 12.

S’il s’avère qu’il s’agit d’un bogue dans la nouvelle version du logiciel, il y a de fortes chances que Apple publie une mise à jour sous peu, iOS 14.5.2 qui renforce les performances des deux terminaux pour les positionner là où ils correspondent dans le classement des performances.