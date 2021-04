iOS 14.5: Apple Podcasts détecte désormais automatiquement le calendrier de sortie d’une émission

iOS 14.5 apporte une variété de changements et d’améliorations à l’application Podcasts sur iPhone et iPad. Avec un changement récent côté serveur, la nouvelle application Podcasts affiche le calendrier de publication d’un podcast particulier sur la page des détails de l’émission.

Comme le montrent les captures d’écran, la période de publication épisodique – hebdomadaire, mensuelle ou quotidienne – est désormais affichée à côté de la catégorie de podcast et du résumé des notes dans Apple Podcasts …

Les utilisateurs de clients de podcasts tiers seront déjà familiarisés avec cette fonctionnalité. Les résumés des dates de sortie sont déjà assez courants dans d’autres clients de podcast, dans des applications comme Overcast et Pocketcasts.

Cependant, ces informations ne sont pas en fait des métadonnées standard fournies par le créateur du podcast. Au lieu de cela, chaque application analyse le flux de podcast des épisodes précédents et utilise «l’intelligence» pour essayer de trouver un modèle régulier.

Certaines applications vont même plus loin que cela; Pocketcasts prédit la date de sortie du prochain épisode avant que les animateurs de podcast ne l’aient même enregistré, sur la base des modèles précédents.

Certains podcasts hebdomadaires sont étiquetés à tort comme «toutes les deux semaines».

Avant iOS 14.5, l’application Apple Podcasts n’essayait pas du tout de deviner ces informations, il est donc agréable de voir qu’Apple rattrape son retard ici. Cependant, la mise en œuvre de cette fonctionnalité par Apple semble un peu peu fiable. Alors que . Daily est correctement marqué comme quotidien, le podcast . Happy Hour est répertorié comme «toutes les deux semaines» même si les épisodes de cette émission ont été publiés sur une base hebdomadaire constante pendant plus de cinq ans. De nombreux autres podcasts hebdomadaires populaires semblent également étiquetés à tort comme “Toutes les deux semaines”.

(L’expression «toutes les deux semaines» est également ambiguë en anglais et peut signifier deux fois par semaine ou toutes les deux semaines, ce n’est donc pas non plus le meilleur adjectif à utiliser.)

L’application Podcasts mise à jour est disponible dans la version bêta actuelle d’iOS 14.5 et de macOS 11.3 bêta. Nous nous attendons à ce qu’Apple annonce une date de sortie ferme pour ces systèmes d’exploitation dans le cadre de son événement d’avril, qui commence le 20 avril à 10 h PST.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: