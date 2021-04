iOS 14.5 arrive sur iPhone et iPad “ la semaine prochaine ”

iOS 14.5 sera disponible pour iPhone et iPad la semaine prochaine après une période de bêta logicielle prolongée qui a débuté en février. La dernière mise à jour logicielle apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment deux nouvelles voix Siri, une protection renforcée contre le suivi des applications, une expérience de podcasts repensée, et bien plus encore.

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités découvertes au cours du cycle bêta d’iOS 14.5:

Siri essaie également maintenant de reconnaître les sources de sélection de médias comme Apple Music ou Spotify en fonction de votre utilisation. Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent également choisir de contourner les codes d’accès de l’écran de verrouillage lorsqu’ils portent un masque avec Face ID.

