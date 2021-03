iOS 14.5 beta 5 maintenant disponible pour les développeurs à l’approche de la sortie publique

iOS 14.5 bêta 5 est désormais disponible pour les développeurs bêta-testeurs. Cela intervient alors que le processus de test bêta se poursuit avant une sortie prévue pour le grand public ce printemps. iPadOS 14.5 est également disponible pour les développeurs bêta-testeurs aujourd’hui.

Mettre à jour: iOS 14.5 beta 5 est également en cours de déploiement pour les utilisateurs de la version bêta publique.

iOS 14.5 beta 5 est disponible pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela prend parfois quelques minutes pour être déployé auprès de tous les développeurs enregistrés. Le numéro de version de la mise à jour d’aujourd’hui est 18E5186a.

iOS 14.5 et watchOS 7.4 incluent un changement notable dans l’intégration entre l’iPhone et l’Apple Watch. Pour la première fois, votre Apple Watch déverrouille désormais votre iPhone lorsque vous portez un masque facial. Apprenez-en plus à ce sujet dans notre pratique complète ici.

Plus de nouvelles fonctionnalités dans iOS 14.5:

Nouvel onglet «Éléments» dans l’application Localiser pour suivre les AirTags et autres accessoires tiers Le code iOS 14.5 suggère la prise en charge du partage familial de cartes Apple, mais on ne sait pas si cette fonctionnalité fera la coupe pour la version finale Écran de démarrage horizontal sur l’iPad Mises à jour de l’application Musique, y compris des gestes de glissement, une fonction de partage de paroles et plus de prise en charge d’AirPlay 2 pour les entraînements Fitness + Fonctionnalités de type Waze dans Apple Maps et préparation des données professionnelles occupées Prise en charge du contrôleur PS5 / Xbox Series X

Autres nouveautés d’Apple aujourd’hui:

tvOS 14.5 beta 5 – 18L5193a watchOS 7.4 beta 5 – 18T5190a HomePod 14.5 beta 5 – 18L5193a iPadOS 14.5 beta 5 – 18E5186a macOS Big Sur 11.3 beta 5 – 20E5217a

Si vous remarquez des changements dans iOS 14.5 beta 5, ou dans les autres nouvelles versions bêta d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les nouvelles versions ici même sur . aujourd’hui alors que nous explorons toutes les mises à jour pour découvrir les nouveautés.

