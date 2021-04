iOS 14.5 corrigera un bogue de l’iPhone 11 dont vous n’avez peut-être pas entendu parler – .

Au cours du cycle de version bêta d’iOS 14.5, il y a eu plusieurs raisons d’installer le logiciel inachevé sur votre iPhone, de la fonction «Déverrouiller avec Apple Watch» à la prise en charge des contrôleurs DualSense et Xbox Series X de PS5 aux nouveaux personnages emoji, L’ajout pourrait bien être le meilleur de toute la mise à jour.

Peu de temps après le déploiement d’iOS 14.5 bêta 6 mercredi, . a repéré des références à un nouvel outil d’étalonnage dans le code de la mise à jour. Le code comprenait une URL, et après avoir visité le lien, . a découvert qu’une nouvelle page de support était déjà mise en ligne sur le site Web d’Apple expliquant une fonctionnalité précédemment inopinée d’iOS 14.5.

Voici comment Apple décrit le recalibrage du système de rapport sur l’état de la batterie dans iOS 14.5:

iOS 14.5, à venir plus tard ce printemps, comprend une mise à jour dans laquelle le système de rapport sur l’état de la batterie recalibrera la capacité maximale de la batterie et la capacité de performances de pointe sur l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max pour corriger les estimations inexactes des rapports sur l’état de la batterie pour certains utilisateurs. . Les symptômes de ce bogue incluent un comportement de décharge de batterie inattendu ou, dans un petit nombre d’instances, une capacité de performances de pointe réduite. Ce rapport inexact sur l’état de la batterie ne reflète pas un problème de santé réelle de la batterie.

Apple affirme que les lectures actuelles de l’état de la batterie de certains utilisateurs d’iPhone 11 sont inexactes, mais après l’installation de la prochaine mise à jour, la lecture devrait refléter la réalité. Pendant le recalibrage du système de rapport sur l’état de la batterie, l’un des messages suivants s’affiche si vous accédez à Paramètres > La batterie > Santé de la batterie:

Votre système de rapport sur l’état de la batterie recalibre la capacité maximale et la capacité de performance maximale. Ce processus peut prendre quelques semaines. Votre système de rapport sur l’état de la batterie recalibre la capacité maximale et la capacité de performance maximale. Ce processus peut prendre quelques semaines. Impossible de recommander le service pour le moment. Le réétalonnage du système de rapport sur l’état de la batterie a échoué. Un fournisseur de services agréé Apple peut remplacer la batterie gratuitement pour restaurer les performances et la capacité complètes.

Si le processus de recalibrage réussit, le message sera supprimé et le pourcentage de capacité maximale de votre iPhone sera mis à jour. Si le recalibrage échoue, comme le suggère le troisième message ci-dessus, votre batterie peut être dégradée et un fournisseur de services agréé Apple la remplacera gratuitement.

«Étant donné que les rapports actuels sur l’état de la batterie peuvent être inexacts, nous vous conseillons d’attendre la fin du processus de recalibrage pour contacter un fournisseur de services agréé Apple», explique Apple sur la page d’assistance. «Si votre appareil est couvert par la garantie, AppleCare + ou la loi sur la protection des consommateurs, la couverture de service pour une batterie avec ce problème sera temporairement étendue pour couvrir votre période de recalibrage. Si vous avez déjà payé pour réparer une batterie hors garantie après avoir vu un message d’état de la batterie dégradé ou rencontré un comportement inattendu de la batterie, contactez AppleCare. »

