iOS 14.5 est désormais accessible à tous; voici toutes les nouvelles fonctionnalités

Après un cycle de test bêta qui a duré près de trois mois, iOS 14.5 est désormais disponible pour tous aux côtés d’iPadOS 14.5. Vous pouvez mettre à jour votre iPhone ou iPad en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Lisez la suite pour plus de détails sur tout ce qui est nouveau dans iOS 14.5.

Quoi de neuf dans iOS 14.5?

iOS 14.5 est une version majeure pour les utilisateurs d’iPhone avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités notables. Voici le récapitulatif de chacun d’eux.

Déverrouillage de l’Apple Watch

Le plus gros changement dans iOS 14.5 est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de déverrouiller votre iPhone avec votre Apple Watch lorsque vous portez un masque facial. Cette fonctionnalité nécessite également watchOS 7.4, qui est également en cours de déploiement auprès des utilisateurs d’Apple Watch. Pour activer cette fonctionnalité, accédez à l’application Paramètres sur votre iPhone, choisissez Face ID et code d’accès, puis recherchez la nouvelle bascule «Déverrouiller avec Apple Watch».

Après avoir mis à jour et activé cette fonctionnalité, votre iPhone se déverrouillera automatiquement avec votre Apple Watch la prochaine fois que vous porterez un masque facial. Lorsque votre iPhone se déverrouille, vous recevez une notification de retour haptique sur votre Apple Watch vous indiquant que votre iPhone a été déverrouillé par l’Apple Watch. Il existe également la possibilité de «Verrouiller l’iPhone» rapidement directement à partir de cette notification Apple Watch.

Transparence du suivi des applications

iOS 14.5 comprend également la nouvelle fonctionnalité de transparence de suivi des applications. Cela nécessite que les applications demandent l’autorisation des utilisateurs avant de les suivre sur d’autres applications et sites Web. Par exemple, lorsque vous ouvrez l’application Facebook, vous verrez une invite indiquant que l’application aimerait vous suivre à travers d’autres applications et services. Vous aurez le choix entre deux options: “Demander à l’application de ne pas suivre” ou “Autoriser”.

Dans la section «Confidentialité» de l’application Paramètres, vous pourrez également voir une liste des applications qui ont demandé l’autorisation de vous suivre et d’apporter des modifications comme bon vous semble.

iOS 14.5 apporte de nouvelles fonctionnalités à l’application Apple News, notamment un tout nouvel onglet Recherche et une expérience Apple News + repensée.

L’onglet Actualités + repensé permet aux abonnés Apple News + de trouver, télécharger et gérer rapidement des numéros de magazines et de journaux Une toute nouvelle expérience de recherche qui vous aide à trouver des sujets, des chaînes et des articles pertinents

Améliorations de Siri

iOS 14.5 apporte également plusieurs améliorations notables à l’assistant virtuel Siri. Tout d’abord, il existe une nouvelle fonction d’intelligence Siri qui aide l’assistant virtuel à s’adapter à votre application musicale préférée. Apple a expliqué que, comme il n’y a pas de paramètre spécifique dans iOS où les utilisateurs peuvent configurer un service de musique «par défaut», cette fonctionnalité est conçue spécifiquement comme une fonctionnalité d’intelligence Siri.

Cela signifie que lorsque vous demandez à Siri de lire une chanson pour la première fois après l’installation d’iOS 14.5, Siri vous demandera quelle application vous souhaitez utiliser. Après avoir appuyé sur l’une des options, elle deviendra la valeur par défaut pour toutes les commandes futures. Cela fonctionne pour des applications telles que Spotify, Pandora et Amazon Music.

De plus, Apple dit que Siri ne sera plus par défaut une voix féminine à partir d’iOS 14.5. Il existe également deux options vocales Siri supplémentaires parmi lesquelles choisir. Apple a déclaré que ces changements faisaient partie de son engagement continu en faveur de la diversité.

Tel que rapporté par TechCrunch, les nouvelles voix utilisent «des enregistrements de talents source qui sont ensuite exécutés via le moteur de synthèse vocale Neural d’Apple». Cela permet aux voix de «circuler de manière plus organique», même lorsque des phrases sont générées à la volée. Les nouvelles voix sont disponibles dans les pays anglophones.

De plus, iOS 14.5 apporte également des améliorations aux voix Siri en Irlande, en Russie et en Italie, les faisant passer du texte neuronal à la parole. Cela signifie que 38 voix utilisent désormais cette nouvelle technologie au total.

Vous pouvez trouver les nouvelles voix Siri en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Siri et Rechercher, puis en recherchant l’option Siri Voice.

Nouvel emoji

iOS 14.5 ajoute également plus de 200 nouveaux emoji pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Le nouvel emoji provient de la spécification Emoji 13.1 qui a été certifiée en 2020.

Prise en charge de tons de peau séparés pour chaque individu dans toutes les variantes du couple embrassant des emoji et des couples avec des emojis de coeur Nouveaux emojis de visage, emojis de coeur, emoji de femme avec une barbe

Avant le lancement des abonnements Apple Podcasts en mai, iOS 14.5 apporte une poignée d’autres améliorations à l’application Podcasts.

Les pages d’affichage des podcasts ont été repensées pour faciliter le démarrage de l’écoute Option pour enregistrer et télécharger des épisodes, en les ajoutant automatiquement à votre bibliothèque pour un accès rapide Le comportement de téléchargement et les paramètres de notification peuvent être personnalisés sur une base émission par émission Top Charts et catégories populaires dans La recherche vous aide à découvrir de nouvelles émissions

Autres friandises

Autres nouvelles fonctionnalités d’iOS 14.5:

Prise en charge d’AirTag Écran de démarrage horizontal sur l’iPad Mises à jour de l’application Musique, y compris des gestes de balayage, une fonction de partage de paroles et plus de prise en charge d’AirPlay 2 pour les entraînements Fitness + Fonctionnalités de type Waze dans Apple Maps Prise en charge du contrôleur PS5 / Xbox Series X pour iPhone avec iOS 14.5 La prise en charge de la double carte SIM permet la connectivité 5G sur la ligne qui utilise des données cellulaires sur les modèles iPhone 12

Musique Apple: Partagez vos paroles préférées à l’aide de Messages, Facebook et Instagram Stories, et les abonnés peuvent lire l’extrait dans Messages sans quitter la conversation

Musique Apple: Les graphiques des villes présentent ce qui est populaire dans plus de 100 villes du monde entier

Rappels: Possibilité de trier les rappels par titre, priorité, date d’échéance ou date de création. Nouvelle option d’impression également.

Corrections de bogues

Apple dit également qu’iOS 14.5 inclut une multitude de corrections de bogues et d’améliorations des performances.

Les messages au bas du fil de discussion peuvent être masqués par le clavier dans certaines circonstances Les messages supprimés peuvent toujours apparaître dans la recherche Spotlight Les messages peuvent échouer de manière persistante à envoyer des textes dans certains fils. Mail ne chargerait pas les nouveaux e-mails pour certains utilisateurs jusqu’au redémarrage de l’appareil. La section d’identification peut ne pas apparaître dans les paramètres du téléphone Les onglets iCloud peuvent ne pas apparaître dans Safari Le trousseau iCloud pourrait être empêché de désactiver Les rappels créés via Siri peuvent être involontairement définis tôt le matin Optimisation pour réduire l’apparence d’une faible lueur qui peut apparaître avec une luminosité réduite niveaux avec un arrière-plan noir sur les modèles iPhone 12 Routage audio des AirPods vers un appareil incorrect pour la commutation automatique AirPods Les notifications de commutation automatique peuvent être manquantes ou dupliquées

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: