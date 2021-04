iOS 14.5 est maintenant disponible: appareils éligibles, mode d’installation, principales fonctionnalités et tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle mise à jour d’Apple axée sur la confidentialité

iOS 14.5 est livré avec de nouveaux contrôles de confidentialité que Facebook n’aime pas particulièrement.

Apple iOS 14.5 maintenant disponible | Après avoir semé plus d’une demi-douzaine de versions bêta, Apple a finalement commencé à déployer iOS 14.5 pour iPhone (iPadOS 14.5 pour iPad) lundi soir. iOS 14.5 est une extension d’iOS 14, publiée l’année dernière, apportant un grand nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de déverrouiller rapidement un iPhone avec Face ID tout en portant un masque facial, quelques nouvelles améliorations Siri et, enfin et surtout, de nouvelles des contrôles de confidentialité que Facebook n’aime pas particulièrement.

Appareils éligibles: liste de contrôle

iOS 14.5 est disponible pour iPhone 6s et supérieur. Vous pouvez également l’obtenir sur un iPod Touch de septième génération. Cela signifie qu’un total de vingt appareils iOS sont éligibles pour la nouvelle mise à jour. La liste est la suivante:

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro MaxiPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro MaxiPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XRiPhone XiPhone 8, iPhone 8 PlusiPhone 7, iPhone 7 PlusiPhone 6s, iPhone 6s PlusiPhone SE (1re génération) iPhone SE (2e génération) iPod touch (7e génération)

Comment mettre à jour votre appareil iOS éligible vers iOS 14.5?

Si vous possédez un appareil iOS éligible et que les mises à jour automatiques sont activées, il téléchargera et installera automatiquement iOS 14.5 pendant la nuit (à condition qu’il soit branché).

Vous pouvez également le faire manuellement en accédant à l’application des paramètres> général> mise à jour logicielle et en suivant les instructions à l’écran pour télécharger et installer iOS 14.5.

Principales fonctionnalités d’iOS 14.5

Transparence du suivi des applications: Facilement la fonctionnalité la plus discutée dans iOS 14.5 – et qui est sûre d’avoir un impact considérable sur la confidentialité des utilisateurs – App Tracking Transparency ou ATT met le contrôle des données utilisateur entre leurs mains et leur donne la possibilité de ne pas être suivi. sur des applications ou des sites Web appartenant à d’autres sociétés à des fins publicitaires. Toutes les applications qui suivent votre activité sur des applications ou des sites Web dont elles ne sont pas propriétaires afin de vous cibler avec des publicités sont désormais tenues de demander l’autorisation avant de le faire. Si vous refusez, ces applications ne pourront pas accéder à l’identifiant publicitaire «unique» de votre appareil. Apple déclare: «Les développeurs d’applications sont responsables de s’assurer qu’ils se conforment à vos choix», ce qui suggère qu’il pourrait y avoir d’autres moyens de vous suivre (et Apple ne serait pas responsable dans ce cas) bien que l’on ne sache pas immédiatement comment – même raison probablement pourquoi l’invite ATT d’Apple dit: «autoriser les applications à demander à suivre» et ne pas «autoriser les applications à ne pas suivre du tout».

Il existe plusieurs façons d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité de confidentialité. Vous pouvez choisir de vous désabonner complètement en vous rendant dans Paramètres> Confidentialité> Suivi> Désactiver autoriser les applications à demander le suivi. Cela s’appliquera à toutes les applications existantes et à celles que vous installez à l’avenir. Si vous avez activé ce paramètre, vous devrez accéder manuellement à chaque application existante et désactiver “Autoriser le suivi inter-sites” si vous ne souhaitez pas qu’ils vous suivent. Les nouvelles applications demanderont votre consentement lorsque vous les installerez.

Notamment, la fonctionnalité ne s’applique pas aux propres applications et services de première partie d’Apple, à la fois nouveaux et existants, car apparemment, aucun d’entre eux ne partage vos données avec d’autres applications et sites Web à des fins de publicité ciblée.

Vous pouvez désormais déverrouiller votre iPhone à l’aide de votre Apple Watch.

Déverrouiller l’iPhone avec Apple Watch: Facilement la fonctionnalité la plus recherchée parmi les utilisateurs de certains des nouveaux iPhones (iPhone X et plus) qui ont tous Face ID, iOS 14.5 permet enfin de les déverrouiller un peu plus rapidement tout en portant un masque facial. Bien que techniquement encore une solution de contournement, vous pouvez maintenant déverrouiller votre iPhone (exécutant iOS 14.5) à l’aide de votre Apple Watch (disponible pour Apple Watch Series 3 et versions ultérieures exécutant watchOS 7.4 ou version ultérieure). Lorsque toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez simplement regarder votre iPhone pour le déverrouiller tout en recevant simultanément un retour haptique sur votre Apple Watch.

Améliorations de Siri: Siri bénéficie de quelques nouvelles options vocales et n’utilise plus par défaut une voix féminine lorsque vous configurez un nouvel iPhone avec iOS 14.5. Cela peut sembler un petit changement, mais cela reflète dans une large mesure l’engagement d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion. Apple vante également un son «incroyablement naturel» pour ses nouvelles voix Siri, ce qu’il a pu réaliser grâce à sa technologie Neural Text to Speech. En plus de tout cela, Siri peut également faire Group FaceTime et appeler votre contact d’urgence maintenant.

Prise en charge des AirTags: iOS 14.5 apporte une mise à jour à l’application Find My d’Apple, qui prend en charge son accessoire de suivi des éléments AirTag.

Divers: Certaines des autres fonctionnalités clés d’iOS 14.5 incluent la prise en charge d’AirPlay 2 pour Apple Fitness Plus, la prise en charge de la double carte SIM 5G pour la série iPhone 12, le rapport d’incident dans Apple Maps (disponible uniquement aux États-Unis et en Chine) et de nouveaux émoticônes de couple avec des tons de peau différents. .

