iOS 14.5 maintenant disponible avec la transparence du suivi des applications, la prise en charge d’AirTag, les nouvelles voix Siri et plus encore – .

Apple a finalement publié iOS 14.5 lundi, apportant la plus grande mise à jour depuis le lancement d’iOS 14 aux côtés de la série iPhone 12 l’automne dernier sur la plupart des modèles d’iPhone modernes. Tant que vous disposez de l’un des appareils iOS répertoriés ci-dessous, vous pouvez télécharger la mise à jour dès maintenant et découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités.

Parmi les nombreux ajouts, iOS 14.5 inclut une fonction «Déverrouiller avec Apple Watch» qui permet aux propriétaires d’Apple Watch de déverrouiller leur iPhone tout en portant un masque facial, la prise en charge d’AirPlay 2 pour les utilisateurs d’Apple Fitness +, la prise en charge du contrôleur DualSense de la PS5 ainsi que la Xbox Contrôleur Series X, une fonctionnalité de crowdsourcing dans l’application Maps d’Apple, une tonne de nouveaux personnages emoji et une prise en charge mondiale de la 5G en mode Dual SIM sur iPhone 12.

Si vous vous demandez si votre appareil est compatible ou non avec iOS 14.4 ou iPadOS 14.4, nous avons rassemblé une liste complète ci-dessous qui contient tous les appareils compatibles. Si votre appareil y est, vous êtes prêt à partir:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comme vous le savez sûrement déjà, installer une nouvelle mise à jour iOS ou iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Paramètres > Général > Mise à jour logicielle puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

