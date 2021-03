iOS 14.5 pourrait apporter l’une des meilleures fonctionnalités de Google Maps à Apple Maps – BGR

L’application Maps d’Apple a eu du mal à sortir de la porte, mais elle s’est considérablement améliorée au cours des années qui ont suivi son lancement. Cela dit, il manque encore de nombreuses fonctionnalités de Google Maps, mais dans les semaines et les mois à venir, il semble que l’application de navigation d’Apple se rapprochera de l’offre de Google. La dernière preuve en est la version bêta d’iOS 14.5, qui apporte une nouvelle fonctionnalité à Apple Maps qui devrait sembler familière aux utilisateurs de Google Maps.

Comme repéré par MacRumeurs, les versions bêta pour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 incluent une section mise à jour du menu Services de localisation dans les paramètres de confidentialité qui détaillent toutes les données collectées par Apple lorsque vous êtes en déplacement. La partie en gras peut indiquer une fonctionnalité qui manque actuellement à l’application Maps:

Routage et trafic: pendant que vous êtes en transit (par exemple, à pied ou en voiture), votre iPhone enverra périodiquement des données GPS, des informations sur la vitesse de déplacement et la pression barométrique sous une forme anonyme et cryptée à Apple, à utiliser pour augmenter la route provenant de la foule. bases de données de correction du trafic et de l’atmosphère. De plus, lorsque vous ouvrez une application à proximité d’un point d’intérêt (par exemple, une entreprise ou un parc), votre iPhone enverra des données de localisation sous une forme anonyme et cryptée à Apple, qu’Apple pourra regrouper et utiliser pour informer les utilisateurs si ce point d’intérêt est ouvert et combien il est occupé.

On dirait qu’Apple décrit une fonctionnalité similaire à la fonctionnalité «périodes populaires» sur Google Maps, qui utilise des données pour informer les consommateurs du niveau de fréquentation d’un emplacement donné à une heure précise de la journée. Apple ne peut pas correspondre à cette fonctionnalité dans Maps, mais la nouvelle langue suggère qu’elle pourrait être en préparation pour une future mise à jour.

Que cette fonctionnalité soit prête ou non pour la prochaine mise à jour logicielle, iOS 14.5 est déjà configuré pour inclure au moins une mise à niveau massive pour l’application Maps. Après la mise à jour, les utilisateurs de Maps pourront signaler les accidents, les dangers et les radars le long de leur itinéraire avec une nouvelle interface qui ressemble à Waze. Vous pouvez également dire «Salut Siri, il y a un accident» si vous souhaitez rester mains libres, et la fonction semble également venir sur CarPlay.

