iOS 14.5: Siri n’utilise plus par défaut une voix féminine, deux nouveaux choix ajoutés

Dans le cadre de la version actuelle d’iOS 14.5 bêta 6, Apple apporte plusieurs modifications notables à Siri. La société dit que Siri ne sera plus par défaut une voix féminine à partir d’iOS 14.5, et ajoute deux options vocales supplémentaires parmi lesquelles choisir. Les modifications s’appliquent également au HomePod.

Tel que rapporté en premier par TechCrunch, Apple affirme que ce changement fait partie de son engagement continu en faveur de la diversité:

«Nous sommes ravis de présenter deux nouvelles voix Siri pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de Siri de sélectionner la voix qu’ils souhaitent lors de la configuration de leur appareil», lit-on dans une déclaration d’Apple. «Il s’agit d’une continuation de l’engagement de longue date d’Apple en faveur de la diversité et de l’inclusion, et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons.»

Le rapport explique que les nouvelles voix utilisent «des enregistrements de talents sources qui sont ensuite exécutés via le moteur de synthèse vocale Neural d’Apple». Cela permet aux voix de «circuler de manière plus organique», même lorsque des phrases sont générées à la volée. Les nouvelles voix sont disponibles dans les pays anglophones.

Cela signifie qu’à partir d’iOS 14.5, les utilisateurs seront invités à choisir eux-mêmes un assistant vocal pour la première fois. Nous mettons toujours à jour nos appareils et nous vous informerons lorsque nous aurons eu l’occasion d’essayer cela.

De plus, iOS 14.5 bêta 6 apporte également des améliorations aux voix Siri en Irlande, en Russie et en Italie, en les mettant à niveau vers la synthèse vocale neuronale. Cela signifie que 38 voix utilisent désormais cette nouvelle technologie. «Siri traite désormais 25 milliards de demandes sur plus de 500 millions d’appareils et prend en charge 21 langues dans 36 pays», indique le rapport.

