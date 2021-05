iOS 14.6 a une nouvelle fonctionnalité secrète qu’Apple n’a pas annoncée – .

Après avoir déployé des versions bêta pendant quatre mois entre la sortie d’iOS 14.4 et d’iOS 14.5, Apple a pris le relais avec sa dernière mise à jour, lançant iOS 14.6 au grand public quatre semaines seulement après l’arrivée d’iOS 14.5. Bien qu’iOS 14.6 soit une mise à jour beaucoup plus petite qu’iOS 14.5 – qui a ajouté le suivi de la transparence des applications, le déverrouillage avec Apple Watch, la prise en charge des contrôleurs PS5 et Xbox Series X, etc.

Bien sûr, il existe des raisons évidentes, telles que des mises à jour de sécurité et des corrections de bogues qui pourraient protéger vos données des attaquants, mais nous découvrons également de nouvelles raisons d’installer iOS 14.6 lorsque les utilisateurs d’iPhone mettent la main sur le logiciel. Comme repéré par ., certains utilisateurs de Twitter et Reddit affirment que les actions de l’application Raccourcis s’exécutent plus rapidement sur la dernière version d’iOS.

Top Deal du jour La tarification Prime Day est ici pour la boîte de streaming Roku ultime! Prix ​​courant: 99,99 $ Prix: 69,00 $ Vous économisez: 30,99 $ (31%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

«Avant cette mise à jour [iOS 14.6], il a fallu un peu plus d’une seconde pour exécuter le raccourci «Mode nuit» que j’ai créé et qui ne contient que sept actions de paramètres simples différentes », a déclaré mardi l’utilisateur de Reddit jasonefmonk. «J’ai remarqué après la mise à jour qu’elle s’exécute désormais en environ 1/4 de seconde! C’est très visible et une solution bienvenue pour quelque chose qui devrait être assez rapide. »

Un autre utilisateur du fil de discussion a affirmé que son raccourci 700 actions prenait auparavant 30 secondes pour s’exécuter sur iOS 14.5 et les versions antérieures, mais qu’il se termine maintenant en seulement 13 secondes. D’autres ont vu des gains plus modestes, mais à peu près tous ceux qui ont testé leurs raccourcis semblaient confirmer l’augmentation de la vitesse.

Faire quelques tests et il se sent * way * plus vif. Actions de tiers aussi. Générer un menu dans cet exemple semble instantané. Excité pour la WWDC! pic.twitter.com/CuwUXXUwXp – Toolbox Pro (@ToolboxProApp) 25 mai 2021

Afin de corroborer davantage ces affirmations, . a effectué ses propres tests et a constaté des améliorations à la fois sur iOS 14.6 et sur la première version bêta d’iOS 14.7, qui a commencé à être déployée auprès des développeurs et des bêta-testeurs publics la semaine dernière. Cela dit, le site a seulement commencé à remarquer des gains significatifs sur les raccourcis qui impliquaient «des dizaines ou des centaines d’actions». Dans un test, . a exécuté un raccourci avec 380 actions. Sur un iPhone exécutant iOS 14.5.1, le raccourci s’est terminé en 8 secondes, mais sur un autre avec iOS 14.6, cela a pris 4 secondes.

Apple met généralement en évidence tous les changements les plus importants dans les notes de publication de ses mises à jour logicielles, mais pour une raison quelconque, des raccourcis plus rapides n’ont pas été retenus pour les notes de publication d’iOS 14.6. Néanmoins, toutes les preuves indiquent que les raccourcis sont plus rapides, donc si vous êtes un utilisateur avide de raccourcis, mettez à jour aujourd’hui.

Bien sûr, vous ne devriez vraiment pas avoir besoin de raisons supplémentaires pour mettre à jour votre iPhone, car Apple a publié lundi un avis de sécurité sur iOS 14.6 couvrant les dizaines de failles de sécurité corrigées par la mise à jour. Passez juste une minute ou deux à faire défiler tous les exploits dangereux qu’Apple a corrigés dans iOS 14.6 et iPadOS 14.6, et je ne peux que vous garantir que vous installerez la mise à jour sur chaque appareil que vous possédez le plus rapidement possible.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission