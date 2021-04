iOS 14.6 beta 1 et iPadOS 14.6 beta 1 disponibles maintenant sur iPhone et iPad – .

Un peu plus de 24 heures après qu’Apple ait confirmé qu’iOS 14.5 serait disponible au grand public la semaine prochaine, la première version bêta d’iOS 14.6 a commencé à être déployée auprès des développeurs. Nous devrons attendre d’installer la mise à jour pour voir ce que tout a changé, mais nous ne nous attendons pas à ce que iOS 14.6 soit une mise à jour presque aussi importante que iOS 14.5. Cela dit, il y aura sans aucun doute de nouvelles fonctionnalités intéressantes, dont les suivantes, qu’Apple a expliqué sur son site développeur:

«Vous pouvez désormais mettre à jour directement votre appareil iOS ou iPadOS vers la dernière version Release Candidate sans supprimer le profil bêta. Après la mise à jour vers la version Release Candidate, vous pouvez choisir de passer à la prochaine version bêta disponible ou de désinstaller le profil pour supprimer votre appareil du programme bêta. »

L’iOS 14.6 bêta 1 d’Apple est maintenant disponible, aux côtés de la mise à jour logicielle iPad correspondante pour les développeurs, iPadOS 14.6 bêta 1. Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 14 ou iPadOS 14, nous avons rassemblé une liste complète ci-dessous. contient tous les appareils compatibles. Si votre appareil y est, vous êtes prêt à partir:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comme vous le savez maintenant, installer une nouvelle version bêta d’iOS ou d’iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

