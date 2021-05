iOS 14.6 beta 1 fait allusion à la prise en charge d’Apple Music HiFi avec des références audio Dolby

Un rapport curieux plus tôt dans la journée affirmait qu’Apple travaillait sur un plan HiFi pour Apple Music. Bien que le rapport lui-même ne contienne pas beaucoup de preuves, . a pu trouver du code dans iOS 14.6 qui suggère la prise en charge des chansons HiFi à venir sur Apple Music à l’avenir.

Le rapport original indique qu’Apple devrait annoncer le support HiFi sur Apple Music dans les semaines à venir, car il mentionne également qu’il coûtera le même prix de 9,99 $ par mois que l’abonnement régulier – suggérant qu’Apple ne facturera pas plus pour son plan HiFi.

. peut maintenant confirmer qu’un plan HiFi pourrait bien arriver sur Apple Music. Dans la première version bêta d’iOS 14.6, qui a été publiée la semaine dernière pour les développeurs, nous avons trouvé un nouveau code ajouté à l’application Music qui mentionne spécifiquement «Dolby Atmos», «Dolby Audio» et «Lossless». Malgré la prise en charge du propre codec audio HiFi d’Apple ALAC, l’application Music n’a jamais offert de prise en charge pour Dolby Atmos ou Dolby Audio.

Ce qui le rend plus intéressant, cependant, c’est que ces références n’ont été incluses que dans iOS 14.6 beta 1. Nous avons également vérifié les fichiers internes d’iOS 14.5 et iOS 14.6 beta 2 (sorti cette semaine), mais les codes n’y sont pas. Cela suggère que les mentions de Dolby Atmos et Dolby Audio sont en effet liées à quelque chose de nouveau qu’Apple tente de nous cacher.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, les chansons HiFi ont moins de compression audio, ce qui signifie qu’elles sonnent mieux avec plus de détails. TIDAL, par exemple, est depuis longtemps bien connu pour proposer un plan HiFi, tandis que Spotify a récemment annoncé qu’il travaillait également sur une version avec accès aux chansons HiFi. Cependant, Apple Music ne propose actuellement que des chansons utilisant le codec AAC avec un débit binaire de 256 kbps.

iOS 14.6 devrait également permettre les abonnements payants dans l’application Podcasts, qui ont été annoncés lors de l’événement spécial d’Apple en avril. La société dit que cette nouvelle fonctionnalité Podcasts sera disponible pour les utilisateurs en mai, nous supposons donc qu’iOS 14.6 sera rendu public plus tard ce mois-ci – corroborant le rapport Apple Music HiFi.

