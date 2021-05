iOS 14.6 maintenant disponible avec les abonnements à la famille de cartes Apple et aux podcasts – .

Après deux versions candidates et plus d’une demi-douzaine de versions bêta, iOS 14.6 est enfin disponible pour le grand public. Ce n’est pas une mise à jour aussi importante que iOS 14.5, mais elle reste importante, et il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad seront ravis de découvrir.

iOS 14.6 apporte de nouvelles fonctionnalités à Apple Music, notamment Spatial Audio avec Dolby Atmos et Lossless Audio. Ces fonctionnalités sont gratuites pour les abonnés Apple Music, vous n’aurez donc rien à faire pour y accéder une fois que vous aurez mis à jour vers iOS 14.6. De plus, les abonnements Apple Podcasts font leurs débuts dans la mise à jour et vous pouvez désormais utiliser une adresse e-mail comme méthode de contact pour le mode perdu au lieu d’un numéro de téléphone dans l’application Find My pour votre AirTag.

Si vous vous demandez si votre appareil est compatible ou non avec iOS 14.6 ou iPadOS 14.6, nous avons rassemblé une liste complète ci-dessous avec chaque appareil compatible. Si votre appareil est là, vous êtes prêt à partir:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

L’installation d’une nouvelle mise à jour sur votre iPhone, iPad ou iPod touch est un processus incroyablement simple. Aller vers Paramètres > Général > Mise à jour logicielle puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous préférez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour afin de ne pas risquer de perdre vos données pendant la procédure.

Voici les notes de version complètes d’Apple pour la mise à jour iOS 14.6:

AirTag et Find My

Option de mode perdu pour ajouter une adresse e-mail au lieu d’un numéro de téléphone pour les accessoires AirTag et Localiser mes accessoires réseau AirTag affichera le numéro de téléphone partiellement masqué du propriétaire lorsqu’il est mis en contact avec un appareil compatible NFC

Accessibilité

Les utilisateurs de la commande vocale peuvent déverrouiller leur iPhone pour la première fois après un redémarrage en utilisant uniquement leur voix

Cette version corrige également les problèmes suivants:

Le déverrouillage avec l'Apple Watch peut ne pas fonctionner après l'utilisation de Verrouiller l'iPhone sur l'Apple Watch Les rappels peuvent apparaître sous forme de lignes vides Les extensions de blocage d'appels peuvent ne pas apparaître dans Paramètres Les appareils Bluetooth peuvent parfois se déconnecter ou envoyer du son à un appareil différent pendant un appel actif.