iOS 14.6 permet aux utilisateurs d’AirPlay des chansons sur Apple Music dans Lossless de l’iPhone au HomePod

Lorsque Apple Music Lossless a été annoncé, il n’était pas clair si le HomePod serait capable de lire une qualité audio sans perte. Plus tard, la société a déclaré que HomePod et HomePod mini recevraient une future mise à jour logicielle pour prendre en charge la fonctionnalité.

Bien que les haut-parleurs intelligents d’Apple ne jouent pas encore eux-mêmes sans perte, il semble que vous puissiez AirPlay dans cette qualité de votre iPhone au HomePod. Voici comment cela fonctionne.

Les utilisateurs exécutant iOS 14.6 qui ont activé Lossless peuvent AirPlay cette qualité audio de l’iPhone au HomePod. Voici les étapes :

Assurez-vous que la chanson/l’album est disponible dans Lossless et qu’il est téléchargé dans la bonne version ; Cliquez sur le bouton AirPlay sur l’iPhone, puis sélectionnez votre HomePod ; L’icône doit apparaître sous la forme « iPhone -> HomePod ; » si c’est ainsi, vous verrez une petite icône « sans perte » au-dessus du bouton Lecture/Pause. S’il n’apparaît que « HomePod » dans l’AirPlay, il ne diffusera pas en qualité audio sans perte.

J’ai essayé de jouer beaucoup de chansons différentes dans Lossless sur le HomePod. L’astuce est la suivante : pas à chaque fois que j’entends une différence entre le fichier AAC et le fichier Lossless. Comme nous le savons, tout le monde n’entendra pas la différence entre AAC et Lossless. Voici ce qu’Eddy Cue a dit à propos de Lossless to Billboard tout en faisant l’éloge de Dolby Atmos :

« La réalité du sans perte est la suivante : si vous prenez 100 personnes et que vous prenez une chanson stéréo en mode sans perte et que vous prenez une chanson compressée dans Apple Music, je ne sais pas si c’est 99 ou 98, je ne peux pas faire la différence. ” Cue a révélé qu’il avait régulièrement effectué des tests à l’aveugle avec l’équipe Apple Music, et ils confirment à quel point il est rare pour quiconque de pouvoir reconnaître systématiquement un son sans perte. « Vous pouvez dire à quelqu’un : « Oh, vous écoutez un son sans perte [song],’ et ils vous disent, ‘Oh, wow. Cela semble incroyable. Ils le disent simplement parce que vous leur avez dit que c’était sans perte et que cela semble être la bonne chose à dire, mais vous ne pouvez tout simplement pas le dire.

Étant donné qu’AirPlay est basé sur le Wi-Fi et que HomePod prend en charge les codecs FLAC/ALAC, techniquement, vous pouvez AirPlay une chanson ou un album en Lossless via l’iPhone vers le haut-parleur intelligent.

L’application Home ajoute de nouveaux paramètres HomePod dans iOS 15

Et si vous utilisez iOS 15, il y a une nouvelle section Apple Music sur l’application Home qui permet aux utilisateurs de basculer sur « Lossless Audio ». Voici les étapes :

Ouvrez l’application Accueil ; Cliquez sur l’icône Accueil dans le coin supérieur gauche, puis sur « Paramètres d’accueil » ; Sélectionnez votre identifiant Apple, puis « Apple Music » dans « Médias » ; Activez la bascule « Audio sans perte ».

La partie étrange est que même si vous exécutez déjà HomePod 15 beta 1 et activez cette fonctionnalité sur votre appareil iOS 15 beta, l’application Musique n’affichera pas l’icône sans perte pour les chansons jouées sur HomePod.

Comme nous sommes toujours en version bêta 1 d’iOS 15 et de HomePod 15, on ne sait toujours pas si tout fonctionne parfaitement. Ce qu’il est possible de dire, c’est qu’Apple s’efforce en effet de prendre en charge Lossless en natif sur le HomePod à partir d’iOS 15 et que le support d’AirPlay est désormais présent lorsque vous passez de l’iPhone au HomePod.

Pouvez-vous AirPlay Apple Music Lossless depuis votre iPhone vers HomePod ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

Merci Milan pour le conseil !

