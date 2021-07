iOS 14.7 beta 5 corrige un bug iPhone ennuyeux qui désactive les connexions Wi-Fi

Apple a sorti une nouvelle bêta d’iOS 14.7 jeudi après-midi, et à première vue, cela ne semblait pas très substantiel. iOS 15 devrait sortir avant la fin septembre, nous n’attendons donc pas grand-chose des mises à jour supplémentaires d’iOS 14. C’est peut-être le cas, mais si vous êtes un bêta-testeur, c’est celui-ci que vous voudrez télécharger. iOS 14.7 beta 5 corrige en fait un bogue Wi-Fi iPhone embêtant.

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le mois dernier, Carl Schou a partagé une vidéo sur Twitter d’un bug iPhone vraiment bizarre. Si un iPhone se connecte à un réseau Wi-Fi avec le SSID « %p%s%s%s%s%n », il désactivera définitivement la capacité du téléphone à se connecter au Wi-Fi. Schou a affirmé qu’il n’avait ni redémarré son téléphone ni modifié le SSID. D’autres utilisateurs disent qu’ils ont pu résoudre le problème en réinitialisant les paramètres réseau. Quoi qu’il en soit, c’était une découverte vraiment gênante, mais Apple semble l’avoir corrigée dans iOS 14.7 beta 5.

YouTuber Aaron Zollo (zollotech) a testé pour voir si le bug était toujours actif dans sa dernière vidéo. Il a mis à jour iOS 14.7 beta 5, créé un réseau avec le même SSID que celui du tweet de Carl et connecté son iPhone. Non seulement a-t-il pu se connecter au réseau, mais il a également pu charger des pages Web. Étant minutieux, il s’est également déconnecté du réseau au nom étrange et s’est reconnecté à un réseau avec un nom moins bizarre. Il n’a rencontré aucun problème et sa connexion Wi-Fi fonctionnait correctement :

Comment obtenir iOS 14.7 beta 5 et corriger le bogue Wi-Fi de l’iPhone

Comme vous le savez maintenant, l’installation d’une nouvelle version bêta d’iOS ou d’iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Aller vers Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel puis appuyez sur “Télécharger et installer” en bas de la page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer une mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder vos appareils avant d’installer la mise à jour. Vous ne pouvez jamais être trop prudent!

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission