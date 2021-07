iOS 14.7 désormais disponible avec la prise en charge de MagSafe Battery Pack et plus

Près de deux mois après les dernières mises à jour majeures du logiciel mobile, Apple a publié lundi iOS 14.7 et iPadOS 14.7. Le nouvel accessoire MagSafe Battery Pack d’Apple sera mis en vente dans les Apple Stores à partir de ce mardi. Par conséquent, il était important de publier iOS 14.7 avant que l’appareil n’atteigne les étagères des magasins. Après tout, iOS 14.7 est requis pour que la batterie fonctionne.

Ce n’est pas une mise à jour aussi substantielle qu’iOS 14.6, mais il y a quelques nouvelles fonctionnalités notables. Plus important encore, iOS 14.7 RC ajoute la prise en charge de la nouvelle batterie MagSafe sur iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Il existe également quelques améliorations pour Apple Card Family et l’application Home, ainsi que des correctifs pour les podcasts, Apple Music et Mail.

Quels appareils fonctionnent avec iOS 14.7 ?

Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 14.7 ou iPadOS 14.7, voici une liste complète ci-dessous avec tous les appareils compatibles. Si votre appareil est là, vous êtes prêt à partir :

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Voici la liste complète des notes de version d’Apple pour iOS 14.7 :

Prise en charge du pack batterie MagSafe pour iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max La famille de cartes Apple ajoute la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur de carte Apple existant L’application Home ajoute la possibilité de gérer minuteries sur HomePod Les informations sur la qualité de l’air sont désormais disponibles dans Météo et cartes pour le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l’Espagne La bibliothèque de podcasts vous permet de choisir de voir toutes les émissions ou uniquement les émissions suivies Option de menu de liste de lecture de partage manquante dans Apple Music Dolby La lecture audio sans perte d’Atmos et d’Apple Music peut s’arrêter de manière inattendue. Le message de service de la batterie qui peut avoir disparu après le redémarrage de certains modèles d’iPhone 11 est restauré.

Comment télécharger et installer iOS 14.7

L’installation d’une nouvelle mise à jour sur votre iPhone, iPad ou iPod touch est un processus incroyablement simple. Aller vers Paramètres > Général > Mise à jour logicielle puis appuyez sur “Télécharger et installer” au bas de cette page. Si vous préférez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer une mise à jour afin de ne pas risquer de perdre vos données pendant la procédure.

