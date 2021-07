iOS 14.7 est maintenant disponible, voici pourquoi vous devriez mettre à jour

in

Apple a officiellement publié iOS 14.7 au grand public. Cette mise à jour intervient alors que les tests bêta d’iOS 14 commencent à se terminer avant le lancement d’iOS 15 dans quelques mois. Voici toutes les nouveautés d’iOS 14.7 qui devraient vous faire mettre à jour votre iPhone maintenant.

Différente d’iOS 14.5 et même d’iOS 14.6, la mise à jour d’aujourd’hui n’apporte pas une tonne de nouvelles fonctionnalités, bien qu’elles soient plus que bienvenues alors que nous attendons la sortie d’iOS 15 pour tous les utilisateurs.

Prise en charge de la batterie MagSafe

Si vous envisagez d’acheter la batterie MagSafe pour votre iPhone 12, vous devez mettre à jour vers iOS 14.7 pour utiliser l’accessoire. Le pack batterie MagSafe est attendu depuis longtemps par les utilisateurs et donnera un peu plus de jus à votre iPhone. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet sur notre post de friandises ici.

Famille de cartes Apple avec limites de crédit combinées

Alors qu’iOS 14.6 a apporté le support Apple Card Family, c’est avec iOS 14.7 qu’il a été ajouté la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur d’Apple Card existant. Apple prévoit également de lancer une fonctionnalité Apple Pay pour vous permettre d’acheter le produit puis de le payer plus tard. En savoir plus à ce sujet ici.

Application domestique avec prise en charge de plusieurs minuteries sur HomePod avec iOS 14.7

Apple continue de mettre à jour le HomePod avec des fonctionnalités supplémentaires. Bien qu’iOS 14.7 ne prenne toujours pas en charge la lecture sans perte avec les haut-parleurs intelligents d’Apple, la société offre la possibilité de gérer plusieurs minuteries sur HomePod dans l’application Home.

Améliorations de l’application Podcasts avec iOS 14.7

Avec iOS 14.5, Apple a lancé une application Podcasts repensée. Avec iOS 14.6, par exemple, la société a lancé des abonnements pour des chaînes et des émissions individuelles.

Apple a lancé avec iOS 14.6 les abonnements pour les chaînes et les émissions individuelles sur l’application Podcasts et avec iOS 14.5, une application repensée. Maintenant, iOS 14.7 apporte un nouveau tweak. La bibliothèque de podcasts permet désormais aux utilisateurs de choisir de voir toutes les émissions ou uniquement celles suivies.

