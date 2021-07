iOS 14.7 RC désormais disponible avec la prise en charge de la batterie MagSafe, les mises à jour de la famille de cartes Apple, plus

Suite à l’annonce du pack de batterie MagSafe pour l’iPhone 12, Apple déploie maintenant la version candidate d’iOS 14.7 aux développeurs et aux bêta-testeurs publics. Rendez-vous ci-dessous pour les notes de version complètes.

Pour rappel, Apple s’est éloigné de la dénomination Golden Master précédemment utilisée pour les versions bêta presque finales. Au lieu de cela, à l’avenir, la société utilisera le terme « Release Candidate » ou RC, pour faire référence à une version bêta presque finale. Cela suggère qu’iOS 14.7 sera disponible pour le grand public dès la semaine prochaine, ce qui correspond à l’arrivée des premières commandes de packs de batteries MagSafe.

Voici les notes de version complètes de la mise à jour :

La prise en charge du pack batterie MagSafe pour iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max Apple Card Family ajoute la possibilité de combiner les limites de crédit et de partager un compte en copropriété avec un utilisateur de carte Apple existant L’application Home ajoute la possibilité de gérer minuteries sur HomePod Les informations sur la qualité de l’air sont désormais disponibles dans Météo et cartes pour le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l’Espagne La bibliothèque de podcasts vous permet de choisir de voir toutes les émissions ou uniquement les émissions suivies Option de menu de liste de lecture de partage manquante dans Apple Music Dolby La lecture audio sans perte Atmos et Apple Music peut s’arrêter de manière inattendue Le message de service de la batterie qui peut avoir disparu après le redémarrage de certains modèles d’iPhone 11 est restauré Les écrans braille peuvent afficher des informations non valides lors de la rédaction de messages électroniques

iOS 14.7 RC est disponible pour les développeurs et les utilisateurs bêta publics via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier car cela prend parfois quelques minutes à déployer pour tous les développeurs enregistrés.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :