iOS 15.0.1 publié sur iPhone avec un correctif pour le bogue « Déverrouiller avec Apple Watch »

Si vous avez suivi l’actualité d’Apple ces dernières semaines, vous savez combien de bugs sont apparus depuis qu’Apple a publié iOS 15 pour l’iPhone. Beaucoup de ces bogues seront corrigés dans la prochaine version d’iOS 15.1, mais en attendant, Apple a déployé une autre mise à jour pour résoudre l’un des problèmes les plus importants. Si vous rencontrez des difficultés pour déverrouiller votre iPhone 13 avec une Apple Watch, vous devez télécharger et installer iOS 15.0.1 dès que vous en avez la possibilité.

Tout ce qui est nouveau dans iOS 15.0.1

Apple dit qu’iOS 15.0.1 résout tout problème qui empêchait le déverrouillage avec Apple Watch de fonctionner. De plus, iOS 15.0.1 résout un problème avec l’application Paramètres indiquant à tort aux utilisateurs que leur stockage est plein et garantit que les méditations audio ne démarrent pas les entraînements de manière inattendue.

Quels modèles d’iPhone fonctionnent avec iOS 15 ?

Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 15 ou iPadOS 15, voici une liste complète ci-dessous avec chaque appareil compatible. Si votre appareil est là, vous êtes prêt à partir :

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

L’un des avantages d’iOS 15 étant une mise à niveau relativement incrémentielle est le fait que chaque iPhone compatible avec iOS 14 est également compatible avec la nouvelle mise à jour. Il en va de même pour iPadOS 14 et iPadOS 15. Vous pouvez désormais retirer au moins un an de plus de votre appareil.

Meilleures nouvelles fonctionnalités d’iOS 15

En fait, FaceTime pourrait être le plus grand gagnant d’iOS 15. SharePlay fait ses débuts dans iOS 15, apportant des films et des émissions aux appels FaceTime. Vous pouvez également partager de la musique, des pages Web, des applications et plus encore avec SharePlay sur FaceTime. Apple a également ajouté le mode Portrait à FaceTime, qui brouille l’arrière-plan pendant l’appel et vous met au point. De plus, enfin, la vue en grille arrive sur FaceTime.

Le principal ajout dans Messages est “Partagé avec vous” – une nouvelle section dans des applications telles que Photos, Safari, Apple Music, etc., qui vous montre le contenu que d’autres ont partagé avec vous. Vous pouvez également envoyer des collections de photos dans Messages et enregistrer plus facilement des photos à partir d’une conversation.

Parmi les autres ajouts notables, citons la personnalisation améliorée de Memoji, le texte en direct dans les photos, un nouveau look pour les souvenirs dans les photos, la possibilité de partager des données de santé avec d’autres et des notifications actualisées.

Comment télécharger et installer iOS 15.0.1

L’installation d’une nouvelle mise à jour sur votre iPhone, iPad ou iPod touch est un processus incroyablement simple. Aller vers Paramètres > Général > Mise à jour logicielle puis appuyez sur “Télécharger et installer” au bas de cette page. Si vous préférez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer une mise à jour afin de ne pas risquer de perdre vos données pendant la procédure.