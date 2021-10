iOS 15.0.2 corrige un bug Zero-Day qui peut avoir été exploité

En plus des corrections de bogues, iOS 15.0.2 publié lundi corrige un exploit zero-day qui, selon Apple, pourrait avoir été activement utilisé.

iOS 15.0.2 et iPadOS 15.0.2

IOMobileFrameBuffer

Disponible pour: iPhone 6s et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures, iPad mini 4 et versions ultérieures et iPod touch (7e génération)Impacter: Une application peut être capable d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau. Apple est au courant d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité.La description: Un problème de corruption de la mémoire a été résolu avec une meilleure gestion de la mémoire.CVE-2021-30883 : un chercheur anonyme