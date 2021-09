iOS 15.1 beta 1 réactive la fonction SharePlay après un délai

Les premières versions bêta d’iOS 15.1 et d’iPadOS 15.1 ont été mises à la disposition des développeurs aujourd’hui, et elles ont réactivé la fonctionnalité SharePlay très attendue. Cela suggère qu’Apple envisage de publier SharePlay au public dans le cadre d’iOS 15.1 plus tard cet automne.

SharePlay a été ajouté à iOS 15 bêta 2 en juin dernier. En août, cependant, Apple a supprimé SharePlay de la version bêta d’iOS 15 et a déclaré que la fonctionnalité ne serait pas incluse dans la première version d’iOS 15 rendue publique. Dans l’intervalle, Apple a publié un profil de développement dédié afin que les développeurs puissent continuer à tester leurs applications avec SharePlay.

Apple dit maintenant qu’iOS 15.1 inclut SharePlay par défaut et que le profil de développement autonome n’est plus requis :

SharePlay a été réactivé dans les versions bêta d’iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1 et ne nécessite plus le profil de développement SharePlay. Afin de continuer à développer la prise en charge de SharePlay pour vos applications macOS, veuillez mettre à jour vers macOS Monterey beta 7 et installer ce nouveau profil de développement.

SharePlay a été présenté comme l’une des principales fonctionnalités d’iOS 15 lorsque Apple a annoncé la mise à jour lors de la WWDC en juin. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de regarder des films et des émissions de télévision en synchronisation sur FaceTime, de collaborer sur des listes de lecture Apple Music, de partager leurs écrans, etc.

Si vous repérez d’autres changements dans la version bêta d’iOS 15.1 ou d’autres nouvelles versions d’Apple aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter @ .. Restez à l’écoute pour notre couverture complète avec les nouvelles versions ici même sur . aujourd’hui.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :