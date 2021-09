iOS 15.1 beta 2 corrige le bogue “Déverrouiller avec Apple Watch” pour les utilisateurs d’iPhone 13

Peu de temps après le lancement officiel de l’iPhone 13, plusieurs utilisateurs ont remarqué que la fonction “Déverrouiller avec Apple Watch” ne fonctionnait pas, et Apple a confirmé plus tard qu’elle avait identifié un problème connexe affectant uniquement les utilisateurs d’iPhone 13. Maintenant, ce bogue semble avoir été corrigé avec iOS 15.1 beta 2.

Suite à la sortie de la deuxième version bêta d’iOS 15.1 aux développeurs mardi, les développeurs ont remarqué qu’ils peuvent à nouveau déverrouiller l’iPhone 13 à l’aide de l’Apple Watch lorsqu’ils portent un masque.

Pour que cette fonctionnalité fonctionne à nouveau, les utilisateurs auront besoin à la fois d’iOS 15.1 et de watchOS 8.1, qui sont également disponibles pour les développeurs en version bêta.

Voici comment Apple décrit le problème :

Apple a identifié un problème où le déverrouillage avec Apple Watch peut ne pas fonctionner avec les appareils iPhone 13. Vous pourriez voir « Impossible de communiquer avec Apple Watch » si vous essayez de déverrouiller votre iPhone tout en portant un masque facial, ou vous ne pourrez peut-être pas configurer le déverrouillage avec Apple Watch.

iOS 15.1 réactive également SharePlay, une fonctionnalité qui a été supprimée de la version officielle d’iOS 15.0. De plus, la mise à jour apporte des mises à jour aux applications Apple Wallet et Health, qui prennent désormais en charge les cartes de vaccination COVID-19. On ne sait pas quand iOS 15.1 et watchOS 8.1 seront disponibles pour tous les utilisateurs.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :