iOS 15.1 Beta 2 corrige un bug empêchant les utilisateurs d’iPhone 13 de se déverrouiller avec Apple Watch lorsqu’ils sont masqués

Apple a lancé aujourd’hui la deuxième version bêta d’iOS 15.1 aux développeurs, et la mise à jour inclut un correctif pour un bogue ennuyeux qui affecte les propriétaires d’iPhone 13 qui ont également une Apple Watch.



Avec la bêta 2, la fonctionnalité Déverrouiller avec Apple Watch qui était cassée a été corrigée et une Apple Watch authentifiée peut à nouveau être utilisée pour déverrouiller un modèle ‌iPhone 13‌ lorsque vous portez un masque.

Avant la mise à jour, tenter d’activer la fonction Déverrouiller avec Apple Watch sous Paramètres> Face ID & Passcode entraînerait une erreur indiquant que l’iPhone n’était pas en mesure de communiquer avec l’Apple Watch. Ce message d’erreur a maintenant été résolu et la fonctionnalité peut être activée avec succès après la mise à jour vers iOS 15.1 bêta 2.

Apple dans un document d’assistance a promis qu’un correctif pour le problème serait disponible dans une future mise à jour, et il semble que la mise à jour puisse être iOS 15.1. Il n’est pas clair si nous verrons également une mise à jour d’iOS 15.0.1 avec un correctif, car il pourrait encore s’écouler plusieurs semaines avant qu’iOS 15.1 ne voie une version publique.

Meilleures histoires

Le bogue iOS 14.7 peut empêcher les iPhones avec Touch ID de déverrouiller automatiquement l’Apple Watch

Suite à la sortie d’iOS 14.7, de watchOS 7.6 et de plusieurs autres mises à jour du système d’exploitation cette semaine, Apple a reconnu qu’un bogue dans iOS 14.7 pourrait empêcher les utilisateurs de déverrouiller leurs montres Apple en déverrouillant simplement leurs iPhones équipés de Touch ID couplés. La solution de contournement temporaire d’Apple pour le bogue consiste pour l’utilisateur à saisir son mot de passe dans son Apple Watch pour le déverrouiller …

Utilisateurs d’iPhone 13 rencontrant un bug « Impossible de communiquer avec Apple Watch » avec le déverrouillage du masque

Vendredi 24 septembre 2021 9h03 PDT par Sami Fathi

Plusieurs utilisateurs d’iPhone 13 se sont rendus sur des forums en ligne et sur les réseaux sociaux pour signaler qu’après avoir reçu leur tout nouvel iPhone, ils rencontrent un bogue l’empêchant de communiquer avec leur Apple Watch, ce qui rend ce qui est censé être une expérience transparente un ennui. Comme indiqué sur Reddit, après avoir reçu un iPhone 13, certains clients ne peuvent pas activer le “Déverrouiller avec Apple Watch”…

Apple Seeds septième bêta de watchOS 7.4 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la septième version bêta d’une prochaine mise à jour de watchOS 7.4 aux développeurs à des fins de test, avec la nouvelle version bêta à venir une semaine de la sixième version bêta et plus de deux mois après le lancement de watchOS 7.3 avec la fonctionnalité “Time to Walk”, ECG étendu disponibilité et un nouveau cadran Unity. Pour installer la version bêta d’‌watchOS 7.4, les développeurs doivent télécharger le bon…

Apple Seeds RC Version de watchOS 7.4 pour les développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la version RC d’une prochaine mise à jour de watchOS 7.4 aux développeurs à des fins de test. disponibilité et un nouveau cadran Unity. Pour installer la version bêta d’‌watchOS 7.4, les développeurs doivent télécharger le bon…

Apple Seeds propose la sixième bêta de watchOS 7.4 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la sixième version bêta d’une prochaine mise à jour de watchOS 7.4 aux développeurs à des fins de test, avec la nouvelle version bêta à venir une semaine de la cinquième version bêta et plus de deux mois après le lancement de watchOS 7.3 avec la fonctionnalité “Time to Walk”, ECG étendu disponibilité et un nouveau cadran Unity. Pour installer la version bêta d’‌watchOS 7.4, les développeurs doivent télécharger la configuration appropriée …

Apple publie iOS et iPadOS 14.7.1 avec un correctif pour le bogue de l’Apple Watch Touch ID

Apple a publié aujourd’hui iOS et iPadOS 14.7.1, des mises à jour de corrections de bogues mineures qui interviennent juste une semaine après la sortie d’iOS 14.7, un logiciel qui a introduit de nouvelles fonctionnalités de la carte Apple et la prise en charge de la batterie MagSafe. Les mises à jour iOS et iPadOS 14.7.1 peuvent être téléchargées gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau logiciel, rendez-vous sur…

Apple lance la troisième bêta publique de watchOS 7.4 avec la fonction de déverrouillage de l’iPhone

Apple a lancé aujourd’hui la troisième version bêta d’une prochaine mise à jour de watchOS 7.4 aux testeurs bêta publics, la nouvelle version bêta arrivant deux semaines après la deuxième version bêta publique et un jour après la sortie de la troisième version bêta du développeur. La mise à jour ‌watchOS 7‌.4 peut être téléchargée après la mise à niveau de votre iPhone vers la version bêta publique d’iOS 14.5. Après avoir installé iOS 14.5, le logiciel watchOS 7.4 devrait apparaître, comme …

Apple explique comment fonctionne le déverrouillage de l’iPhone avec Apple Watch

Avec le lancement d’iOS 14.5 et de watchOS 7.4, Apple a introduit une fonctionnalité conçue pour permettre aux personnes portant des masques de déverrouiller leur iPhone avec une Apple Watch couplée et authentifiée, ce qui évite d’avoir à saisir continuellement un mot de passe. Apple a publié un document d’assistance décrivant le fonctionnement de la fonctionnalité et les exigences qui lui permettent de fonctionner. Apple dit que l’Apple Watch…

Apple lance la deuxième bêta publique de watchOS 7.4 avec la fonction de déverrouillage de l’iPhone

Mercredi 17 février 2021 11h06 PST par Juli Clover

Apple a lancé aujourd’hui la deuxième version bêta d’une prochaine mise à jour de watchOS 7.4 aux testeurs bêta publics, la nouvelle version bêta arrivant deux semaines après la première version bêta publique et un jour après la sortie de la deuxième version bêta du développeur. La mise à jour ‌watchOS 7‌.4 peut être téléchargée après la mise à niveau de votre iPhone vers la version bêta publique d’iOS 14.5. Après avoir installé iOS 14.5, le logiciel watchOS 7.4 devrait apparaître,…