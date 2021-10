iOS 15.1 : Comment activer Dolby Atmos Spatial Audio et Apple Lossless sur HomePod

Comment filmer une vidéo ProRes sur iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Les modèles iPhone 13 Pro et Pro Max d’Apple prennent exclusivement en charge une fonction d’enregistrement vidéo appelée ProRes, qui vous permet de capturer, d’éditer et de partager des vidéos de qualité professionnelle. Voici comment l’activer sur votre iPhone avec la version bêta d’iOS 15.1. Destiné aux professionnels, le codec ProRes offre une plus grande fidélité des couleurs et moins de compression, et il est souvent utilisé pour les publicités, les longs métrages et la télévision…