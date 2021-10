iOS 15.1 est déployé pour les utilisateurs d’iPhone aujourd’hui, voici les nouveautés

Apple publie aujourd’hui officiellement iOS 15.1 et iPadOS 15.1 au public. Après plus d’un mois de tests bêta, iOS 15.1 apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment SharePlay, des mises à niveau de l’application Appareil photo pour les utilisateurs d’iPhone 13, et bien plus encore. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur les nouveautés d’iOS 15.1.

SharePlay

La principale caractéristique d’iOS 15.1 est la prise en charge de SharePlay. Cette fonctionnalité devait initialement être incluse dans la version initiale d’iOS 15, mais Apple l’a retardée afin de pouvoir continuer à affiner ses capacités. Apple décrit SharePlay comme une « nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime ».

SharePlay est pris en charge par des applications intégrées, notamment l’application Apple TV, Apple Music et Fitness+. Les développeurs tiers peuvent également puiser dans l’écosystème, vous permettant d’utiliser SharePlay via une variété d’applications, de jeux, de services de streaming, etc.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de SharePlay, n’oubliez pas de consulter notre manuel complet ici.

Mises à niveau de l’application Appareil photo

Pendant ce temps, l’application Appareil photo reçoit une paire de mises à jour notables dans iOS 15.1 sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Cela inclut la prise en charge de la capture vidéo ProRes ainsi que la désactivation de la commutation automatique de l’appareil photo lors de la prise de photos et de vidéos macro.

Notes de version complètes

D’autres améliorations avec iOS 15.1 incluent la possibilité de stocker votre carte de vaccination COVID-19 dans l’application Wallet, les améliorations de l’application Home, les mises à jour des raccourcis, etc.

Vous pouvez mettre à jour votre iPhone en accédant à l’application Paramètres, en choisissant Général, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Les notes de version complètes sont ci-dessous.

SharePlay est une nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime avec du contenu de l’application Apple TV, Apple Music, Fitness+ et d’autres applications prises en charge de l’App Store Les commandes partagées donnent à chacun la possibilité de mettre en pause, de lire, de revenir en arrière ou d’avancer rapidement Le volume intelligent abaisse automatiquement le audio d’un film, d’une émission télévisée ou d’une chanson lorsque vos amis parlent Apple TV prend en charge la possibilité de regarder la vidéo partagée sur votre grand écran pendant que vous poursuivez l’appel FaceTime sur iPhone Le partage d’écran permet à tout le monde lors d’un appel FaceTime de regarder des photos, de naviguer sur le Web , ou s’entraider

Caméra

Capture vidéo ProRes à l’aide de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max Réglage pour désactiver la commutation automatique de l’appareil photo lors de la prise de photos et de vidéos macro sur iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Portefeuille Apple

La prise en charge des cartes de vaccination COVID-19 vous permet d’ajouter et de présenter des informations de vaccination vérifiables à partir d’Apple Wallet

Traduire

Prise en charge du chinois mandarin (Taïwan) dans l’application Translate et pour la traduction à l’échelle du système

Accueil

Nouveaux déclencheurs d’automatisation basés sur la lecture actuelle d’un capteur d’humidité, de qualité de l’air ou de niveau de lumière compatible HomeKit

Raccourcis

De nouvelles actions prédéfinies vous permettent de superposer du texte sur des images ou des gifs, et une nouvelle collection de jeux vous permet de passer le temps avec Siri

Cette version corrige également les problèmes suivants :

L’application Photos peut signaler à tort que le stockage est plein lors de l’importation de photos et de vidéos L’application Météo peut ne pas afficher la température actuelle pour Ma position et peut afficher les couleurs des arrière-plans animés de manière incorrecte La lecture audio à partir d’une application peut s’interrompre lors du verrouillage de l’écran Le portefeuille peut se fermer de manière inattendue lors de l’utilisation de VoiceOver avec plusieurs passages Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent ne pas être détectés Algorithmes de batterie mis à jour sur les modèles d’iPhone 12 pour mieux estimer la capacité de la batterie au fil du temps

