iOS 15.1 ramène l’option pour désactiver les notifications Apple TV et Apple Watch Keyboard

Lorsque iOS 15 a été rendu public le mois dernier, une plainte courante a rapidement émergé concernant les notifications. Dans les versions précédentes d’iOS, Apple proposait un moyen dédié pour désactiver les notifications du clavier Apple Watch et du clavier Apple TV sur votre iPhone, mais cette option a été supprimée dans iOS 15 sans raison.

iOS 15.1 est actuellement en phase de test bêta avec les développeurs et les utilisateurs publics de la version bêta, et il s’avère que cette mise à jour restaure la possibilité de désactiver les notifications Apple TV et Apple Watch Keyboard…

En arrière-plan, lorsque vous rencontrez un écran de saisie de texte sur votre Apple TV ou Apple Watch, vous recevez une notification sur votre iPhone où vous pouvez saisir le texte. C’est généralement beaucoup plus facile que d’essayer de taper le texte directement sur votre Apple TV ou Apple Watch.

Alors pourquoi voudriez-vous désactiver ces notifications ? Comme les utilisateurs d’iOS 15 l’ont rapidement souligné le mois dernier, les notifications du clavier Apple TV peuvent être particulièrement indisciplinées si vous avez plusieurs Apple TV dans la maison, et surtout si elles sont utilisées par des enfants.

Dans la dernière version bêta d’iOS 15.1, Apple a restauré les paramètres vous permettant de désactiver les notifications du clavier Apple TV et du clavier Apple Watch. Pour trouver ces bascules, ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone, choisissez « Notifications », puis recherchez les options « Clavier Apple TV » et « Clavier Apple Watch ».

Encore une fois, iOS 15.1 est actuellement en phase de test bêta et nous prévoyons qu’il sera bientôt rendu public. Êtes-vous heureux de voir ce paramètre revenir dans iOS 15.1 ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

