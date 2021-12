iOS 15.2 affiche un historique de service des pièces réparées sur votre iPhone

Avec iOS 15.2, Apple donne aux propriétaires d’iPhone encore plus d’informations sur les pièces réparées de leurs appareils.

Dans Paramètres -> Général -> À propos, il y a une nouvelle section décrivant l’historique des pièces et du service de l’appareil actuel, y compris s’ils sont identifiés comme des pièces Apple authentiques, des liens vers la date à laquelle le service a eu lieu chez Apple, ou si la pièce est inconnue et n’est pas reconnue comme un composant officiel d’Apple.

Avant iOS 15.2, ces messages alertaient uniquement les utilisateurs de la présence de pièces inconnues.

La section Historique des pièces et des services n’apparaîtra que si quelque chose à l’intérieur de l’iPhone a été remplacé, sinon il ne sera pas visible.

Les pièces d’origine Apple incluront des liens vers les informations de service correspondantes sur le Web, y compris la date et l’heure exactes.

Une partie inconnue sera signalée par un indicateur d’avertissement. Le message Pièce inconnue peut apparaître si la pièce n’est pas d’origine, a déjà été utilisée dans un autre iPhone ou ne fonctionne pas correctement. Apple dit que ces messages sont uniquement informatifs et que la présence de pièces inconnues n’empêche pas votre appareil de fonctionner. (Bien sûr, il est recommandé de n’utiliser que des pièces d’origine approuvées par Apple avec votre iPhone.)

Selon votre modèle d’iPhone, les paramètres peuvent détecter l’état de différents composants.

Pour un iPhone XR, XS et versions ultérieures, seules les informations sur les pièces de la batterie seront disponibles. Les modèles d’iPhone 11 signalent à la fois les détails de la réparation de la batterie et de l’affichage. Les modèles iPhone 12 et iPhone 13 fournissent des informations sur la batterie, l’écran et l’appareil photo.

Une arnaque courante pour un atelier de réparation malveillant consiste à annoncer la réparation de pièces Apple authentiques, mais à économiser de l’argent en utilisant subrepticement des composants de rechange.

Si les clients iPhone font remplacer leur téléphone dans des points de vente non autorisés, ils peuvent utiliser l’écran Paramètres pour vérifier que la réparation a été effectuée comme vendu.

L’ajout de cet écran peut également être en prévision du déploiement du programme de réparation en libre-service l’année prochaine, qui ouvrira un canal de distribution beaucoup plus large pour la vente et la revente de pièces d’origine Apple.

