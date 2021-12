Avec le lancement d’iOS 15.2, Apple ajoute une nouvelle section « Historique des pièces et des services » à l’application Paramètres qui permettra aux utilisateurs de voir l’historique de service de leurs iPhones et de confirmer que les composants utilisés pour les réparations sont authentiques.



Comme indiqué dans un nouveau document d’assistance, les utilisateurs d’iPhone qui ont installé iOS 15.2 ou une version ultérieure peuvent accéder à Paramètres > Général > À propos pour accéder à l’historique des pièces et des services. La section Historique des pièces et services ne sera disponible que si des réparations ont été effectuées sur votre ‌iPhone‌.

Apple fournira différentes informations sur les composants en fonction de la version ‌iPhone‌.

Pour ‌iPhone‌ XR, XS, XS Max et versions ultérieures, y compris iPhone SE (2e génération), vous pouvez voir si la batterie a été remplacée. Pour les modèles d’iPhone 11, les modèles d’iPhone 12 et les modèles d’iPhone 13, vous pouvez voir si la batterie ou l’écran ont été remplacés. Pour les modèles ‌iPhone 12‌ et iPhone 13‌, vous pouvez voir si la batterie, l’écran ou l’appareil photo ont été remplacés.

Si une réparation a été effectuée avec des pièces et des outils Apple d’origine, les réparations de cette section auront une liste « Pièce d’origine Apple » à côté du composant réparé.

Un message « Pièce inconnue » s’affichera si l’installation d’une pièce est incomplète, si la pièce a été remplacée par un composant non d’origine, si la pièce a déjà été utilisée ou installée dans un autre iPhone‌, ou si la pièce ne fonctionne pas comme prévu. Dans les versions antérieures d’iOS, les clients ne peuvent voir que si une pièce de rechange est identifiée comme une pièce inconnue.

Apple dit que les messages de la section Historique des services n’affecteront pas la possibilité d’utiliser l’iPhone‌, sa batterie, son écran ou son appareil photo. Les informations sont collectées et stockées sur l’appareil, Apple les utilisant pour les besoins de service, l’analyse de la sécurité et pour améliorer les futurs produits.

L’ajout de « l’historique des pièces et des services » à l’iPhone‌ s’accompagne d’une modification apportée par Apple aux modèles iPhone 13‌. À la sortie, il a été découvert que le remplacement d’un écran cassé sur un ‌iPhone 13‌ sans outils et composants spécialisés d’Apple désactive Face ID.

Après le contrecoup de la communauté des réparateurs, Apple a déclaré qu’il introduirait une mise à jour logicielle qui permettrait des réparations d’affichage qui n’affectent pas Face ID. iOS 15.2 supprime l’exigence de couplage spécifique qui empêchait Face ID de fonctionner lorsqu’une réparation d’écran est effectuée par un atelier de réparation sans équipement certifié Apple.

Apple a déjà introduit des restrictions de réparation pour Touch ID, la fonctionnalité True Tone et les caméras iPhone 12‌, mais la société est toujours confrontée à un retour de flamme lors de la limitation des options de réparation ‌iPhone‌ et de la désactivation des fonctionnalités ‌iPhone‌. Apple s’est contenté d’informer les clients si les composants ne sont pas d’origine tout en laissant la fonctionnalité ‌iPhone‌ intacte, et cette nouvelle section rationalise la messagerie des composants de réparation.

En novembre, Apple a annoncé des plans pour un nouveau programme de réparation en libre-service qui permettra aux utilisateurs d’effectuer leurs propres réparations d’appareils à l’aide des manuels d’instructions et des composants fournis par Apple. Cela rejoindra le programme de service agréé Apple et le programme de fournisseur de réparation indépendant d’Apple, qui fournit des pièces et des outils Apple aux ateliers de réparation indépendants qui ne sont pas des AASP.