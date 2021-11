iOS 15.2 ajoute une option pour rechercher les AirTags à proximité et trouver mes éléments activés

Avec la version bêta d’iOS 15.2 publiée aujourd’hui, Apple a ajouté des améliorations à l’application Find My. Il existe une nouvelle fonctionnalité conçue pour permettre aux utilisateurs de rechercher des AirTags ou des éléments activés par Find My qui pourraient les suivre.



Lorsque vous ouvrez l’application ‌Find My‌ après avoir installé la version bêta et accéder à l’onglet « Articles », il existe une option pour « Articles pouvant me suivre ». En appuyant dessus, les utilisateurs peuvent rechercher des éléments à proximité qui pourraient être utilisés pour suivre leur emplacement.

Lorsqu’elle est activée, la fonction Éléments inconnus recherche tout ce qui se trouve à proximité et informera les utilisateurs de toute façon s’il y a un appareil qui appartient à quelqu’un d’autre à proximité. Si un élément est détecté, Apple propose des instructions sur la façon de désactiver l’appareil afin qu’il ne puisse plus être utilisé à des fins de suivi.

Apple propose également une option « Aide au retour des objets perdus », qui est la même que l’option précédente « Identifier l’élément trouvé ». La fonction Aide au retour des objets perdus lance une analyse qui localise les appareils à proximité et fournit des instructions sur la façon de contacter le propriétaire de l’appareil, avec des instructions personnalisées en fonction de l’appareil en question.

Les ‌AirTags‌ et les éléments avec l’intégration ‌Find My‌ sont destinés à permettre aux utilisateurs de suivre leurs appareils perdus, mais certains craignent que des ‌AirTags‌ puissent être implantés sur des personnes à des fins de harcèlement. Pour éviter le harcèlement avec des AirTags‌ et d’autres appareils, Apple a mis en place plusieurs mesures de sécurité.

Les ‌AirTags‌ sont conçus pour commencer à jouer un son entre huit et 24 heures après avoir été séparés de leur propriétaire, et les utilisateurs d’iPhone sont alertés si un AirTag voyage avec eux. Apple travaille sur une application Android qui permettra aux utilisateurs d’Android de détecter un élément AirTag inconnu ou Find My‌ pour empêcher l’utilisation des ‌AirTags‌ pour traquer les utilisateurs d’Android.

Histoires liées

La police découvre une utilisation inattendue des AirTags d’Apple

L’utilité des traqueurs d’articles AirTag d’Apple a commencé à être vue par les forces de l’ordre lors de la localisation de biens volés, selon des rapports récents. Tel que rapporté par GadgetLite, un utilisateur d’AirTag à Boston a pu récupérer ses biens volés avec l’aide de la police et du petit dispositif de suivi d’Apple. Plus tôt ce mois-ci, l’utilisateur a découvert que son vélo avait été volé. Heureusement, il…

Apple annonce des appareils de suivi AirTag à partir de 29 $ chacun

Apple a annoncé aujourd’hui AirTag, un dispositif de suivi Bluetooth de type Tile conçu pour être attaché à des éléments tels que des clés et des portefeuilles à des fins de suivi, vous permettant de les trouver directement dans l’application Find My. Les AirTags sont des accessoires à attacher aux sacs à dos, bagages et autres articles. N’importe quel appareil U1 comme l’iPhone 12 peut être utilisé pour une recherche de précision pour vous guider directement vers l’élément que vous recherchez…

Les commandes AirTag passent au statut « Expédié » pour plus de clients

Les commandes AirTag commencent à être marquées comme « expédiées » pour davantage de clients sur la boutique en ligne d’Apple dans le monde, la plupart des livraisons devant commencer à arriver aux clients le vendredi 30 avril, jour de lancement. Quelques clients chanceux ont déjà reçu leurs commandes AirTag plus tôt cette semaine, nous offrant ainsi un aperçu plus approfondi de l’expérience de déballage. Au prix de 29 $ chacun ou 99 $ pour un pack de quatre, les utilisateurs peuvent …

Que savoir si vous prévoyez de voyager à l’étranger avec des AirTags

Les nouveaux trackers d’articles AirTag d’Apple sont idéaux pour s’attacher à des objets tels que des sacs et des valises, ce qui les rend susceptibles de devenir populaires auprès des voyageurs et des routards qui souhaitent garder un œil sur leurs effets personnels à l’étranger. Pour cette raison, il convient de se rappeler quelles fonctionnalités AirTag fonctionnent où que vous soyez, lesquelles dépendent de votre proximité avec l’AirTag et quelles fonctions ne sont pas…

AirTags arrivant tôt pour certains clients

Les AirTags ne devraient pas être officiellement lancés avant le vendredi 30 avril, mais certains clients ont déjà reçu par erreur leurs envois d’AirTags, la plupart des premiers AirTags provenant de Best Buy. Le lecteur de MacRumors, Johnny, nous a envoyé une série de photos de ses AirTags qu’il a déjà en main, nous donnant un aperçu de l’emballage et un aperçu réel des AirTags eux-mêmes en dehors des critiques. …

Pratique avec les nouveaux AirTags d’Apple

Après des années d’attente pour les débuts des AirTags, le jour du lancement est enfin arrivé et les AirTags sont maintenant entre les mains des clients. Nous avons reçu nos AirTags par la poste aujourd’hui et avons pensé partager un aperçu pratique de ceux qui attendent toujours leurs commandes ou qui se demandent si les AirTags pourraient être utiles. Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos. Comme vous le savez probablement déjà, les AirTags…

Apple améliore les mesures anti-harcèlement AirTags avec l’application Android et des intervalles de son plus courts

Apple améliore la sécurité des AirTags pour empêcher le harcèlement à l’aide des appareils Bluetooth, a déclaré Apple à CNET aujourd’hui. Apple envoie déjà des mises à jour en direct aux AirTags, ce qui réduira le délai avant qu’un AirTag inconnu ne vous avertisse s’il est en votre possession. À l’heure actuelle, les AirTags émettent un son après trois jours d’absence de leur propriétaire. Après la mise à jour, les AirTags…

La vulnérabilité AirTag en « mode perdu » peut rediriger les utilisateurs vers des sites Web malveillants

Selon un nouveau rapport partagé par KrebsOnSecurity, la fonction AirTag qui permet à toute personne possédant un smartphone de scanner un AirTag perdu pour localiser les informations de contact du propriétaire peut être utilisée à des fins d’escroquerie par phishing. Lorsqu’un AirTag est défini en mode perdu, il génère une URL pour https://found.apple.com et permet au propriétaire de l’AirTag d’entrer un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. Quiconque scanne ça…

Apple Executive affirme que les AirTags sont conçus pour suivre les articles, pas les enfants ou les animaux domestiques

Suite à l’annonce des AirTags cette semaine, Kaiann Drance, vice-président du marketing mondial des produits iPhone d’Apple, et Ron Huang, directeur principal de la détection et de la connectivité d’Apple, ont discuté avec Fast Company du tracker de type Tile, de sa conception et de sa confidentialité. Parlant de la conception d’AirTag, Drance dit qu’Apple voulait créer un design simple mais unique pour le tracker, en gardant à l’esprit…