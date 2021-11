iOS 15.2 beta 2 ajoute Masquer mon e-mail dans l’application Mail

Après la sortie d’iOS 15.2 bêta 2 aux développeurs mardi, Apple a confirmé que la mise à jour active les fonctionnalités de sécurité des communications avec les enfants dans iMessage. Cependant, la mise à jour ajoute également l’option « Masquer mon e-mail » directement dans l’application Mail pour les abonnés iCloud +.

« Masquer mon e-mail » a été annoncé plus tôt cette année dans le cadre d’iOS 15 et de macOS Monterey, et il permet aux utilisateurs de générer des adresses e-mail aléatoires pour se connecter aux applications et aux sites Web afin de renforcer la confidentialité des données. Alors que cette fonctionnalité était déjà partiellement disponible sur iOS et macOS, Hide My Email est désormais disponible dans l’application Mail d’Apple.

Avec les dernières versions bêta des systèmes d’exploitation d’Apple, les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur le champ « De » pour activer Masquer mon e-mail. Cela vous permettra d’envoyer des e-mails à d’autres comptes sans être identifié avec votre véritable adresse e-mail.

Bien sûr, les utilisateurs peuvent toujours créer des adresses e-mail aléatoires via les paramètres iCloud sur iPhone, iPad et Mac. Ce changement ne fait qu’étendre la fonctionnalité à encore plus d’endroits, car auparavant les utilisateurs ne pouvaient pas envoyer un e-mail régulier masquant leur adresse principale. Voici comment Apple décrit Masquer mon e-mail :

Gardez votre adresse e-mail personnelle privée en créant des adresses uniques et aléatoires qui sont transférées dans votre boîte de réception personnelle et peuvent être supprimées à tout moment.

Il convient de noter que Hide My Email fait partie d’iCloud+, ce qu’Apple appelle désormais les abonnements payants d’iCloud. Les abonnés iCloud+ ont également accès à Private Relay pour cacher leur adresse IP au réseau et éviter le suivi en ligne.

