iOS 15.2 Beta 2 ajoute une bascule du mode macro dans l’application Appareil photo sur iPhone 13 Pro

La deuxième version bêta d’iOS 15.2 ajoute une bascule pour le mode macro sur l’iPhone 13 Pro et ‌iPhone 13 Pro‌ Max lorsque la macro automatique est désactivée dans les paramètres, permettant aux utilisateurs de désactiver manuellement le mode macro directement à partir de l’application Appareil photo lorsqu’il démarre automatiquement.



La nouvelle fonctionnalité, repérée pour la première fois par Aaron Zollo, propose une icône de fleur en bas à gauche de l’écran lorsque la caméra est suffisamment proche d’un objet pour déclencher le mode Macro. Les utilisateurs peuvent ensuite appuyer sur l’icône représentant une fleur pour désactiver et réactiver le mode Macro.

Pour obtenir l’option de la nouvelle bascule, les utilisateurs doivent accéder aux paramètres, accéder à l’appareil photo et désactiver la macro automatique. Ensuite, lorsqu’il est suffisamment proche d’un objet, la bascule apparaît automatiquement. Il existe également de nouveaux paramètres de préservation pour la macro automatique.

Par défaut, l’‌iPhone 13 Pro‌ passe automatiquement en mode Macro lorsqu’il est suffisamment proche d’un objet, ce qui signifie que le mode Macro s’active parfois dans des circonstances indésirables. La nouvelle bascule est une amélioration significative par rapport à l’implémentation actuelle dans iOS 15.1, où les utilisateurs doivent accéder à l’application Paramètres pour désactiver complètement le mode Macro s’ils souhaitent le désactiver temporairement.

La deuxième version bêta d’iOS 15.2 a également introduit un certain nombre d’autres améliorations, telles que les contacts hérités, la recherche d’objets perdus, la sécurité des communications, etc. Ces améliorations s’ajoutent aux fonctionnalités de la première version bêta d’iOS 15.2, qui incluent le rapport de confidentialité des applications, des modifications apportées au SOS d’urgence et un résumé de notification repensé.

