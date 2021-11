iOS 15.2 beta 2 inclut une nouvelle fonctionnalité de sécurité des communications dans Messages

Apple publie la deuxième version bêta d’iOS 15.2 pour les développeurs, et elle inclut une nouvelle fonctionnalité notable. Apple dit qu’iOS 15.2 bêta 2 ajoute la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité de sécurité des communications dans l’application Messages. C’est l’une des fonctionnalités annoncées pour la première fois par Apple en août, mais finalement retardées après le refoulement.

Fond

Tout d’abord, il est important de se rappeler que l’annonce originale d’Apple en août incluait trois fonctionnalités différentes : la détection CSAM pour les photos iCloud, les mises à jour de Siri et de la recherche pour mieux gérer les situations dangereuses et la sécurité de la communication dans les messages.

La version d’aujourd’hui d’iOS 15.2 bêta 2 n’inclut que la nouvelle fonctionnalité de sécurité des communications dans Messages. Il n’inclut pas la détection CSAM et n’inclut pas Siri et Search Guidance. Il n’y a pas de calendrier pour le lancement de la fonction controversée de détection CSAM, mais Apple dit que les mises à jour Siri et Search arriveront un peu plus tard cette année.

Qu’est-ce qui a changé

Les principes de base de la fonction de communication sont que l’application Messages avertit les enfants lors de la réception ou de l’envoi de photos contenant de la nudité, bien que la fonction ne soit pas activée par défaut. Au lieu de cela, un parent ou un tuteur peut inscrire son enfant à la fonctionnalité via le partage familial.

Lorsqu’un enfant reçoit une image dans l’application Messages qui contient de la nudité, la photo sera floue. L’enfant sera alors averti et présenté des ressources qui peuvent l’aider, mais il a la possibilité d’aller de l’avant et de visualiser l’image. Des protections similaires sont également en place lorsqu’un enfant essaie d’envoyer une image contenant de la nudité.

Par rapport à la version de cette fonctionnalité annoncée en août, Apple a apporté quelques modifications en réponse aux inquiétudes et aux critiques. Initialement, Apple avait implémenté la fonctionnalité telle que les parents d’enfants de moins de 13 ans pouvaient être avertis si l’enfant regardait une image nue dans Messages.

Après avoir annoncé la fonctionnalité, Apple dit avoir entendu des commentaires selon lesquels ce système de notification pourrait mettre l’enfant en danger dans certaines situations. En tant que tel, la mise en œuvre de la fonctionnalité dans iOS 15.2 bêta 2 vise à donner plus de contrôle à l’enfant. Apple dit maintenant que les enfants de tout âge ont désormais la possibilité d’envoyer un message à une personne en qui ils ont confiance pour obtenir de l’aide s’ils le souhaitent, mais cette décision est désormais complètement distincte de leur décision de voir l’image.

Du point de vue de la confidentialité et de la sécurité, il est important de noter que Messages analyse les images jointes pour vérifier si une photo contient de la nudité. Le cryptage de bout en bout des messages est maintenu et aucune indication de nudité ne quitte l’appareil de l’utilisateur.

Nous creusons dans la version d’aujourd’hui d’iOS 15.2 et mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :