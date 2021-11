iOS 15.2 Beta : Comment utiliser Find My pour localiser les éléments qui peuvent vous suivre

Vous avez trouvé un AirTag perdu ? Voici quoi faire

Les traqueurs d’articles AirTag d’Apple sont conçus pour permettre aux utilisateurs de suivre leurs biens de tous les jours, tels que les clés, les portefeuilles, les sacs à dos, etc. Si vous trouvez un AirTag qui a été séparé de son propriétaire, voici comment vous pouvez le lui rendre en toute sécurité. Les AirTags‌ peuvent être suivis par leurs propriétaires dans Find My app‌ d’Apple, qui utilise Bluetooth et d’autres appareils Apple pour les localiser. Cependant, si un AirTag…