iOS 15.2 facilite la réinitialisation de votre appareil verrouillé sans avoir besoin d’un ordinateur

iOS 15.2, publié cette semaine, offre aux clients la possibilité de réinitialiser et d’effacer leur iPhone ou iPad verrouillé sans avoir besoin de se connecter à un Mac ou à un PC Windows.



Comme indiqué dans un document d’assistance (via .), iOS et iPadOS 15.2 ajoutent une nouvelle option « Effacer l’appareil » lorsqu’un appareil est verrouillé à la suite de plusieurs tentatives infructueuses de saisie du mot de passe de l’appareil. En appuyant sur « Effacer l’appareil », les utilisateurs sont invités à confirmer leur identité avec leur mot de passe Apple ID, ce qui entraîne l’effacement complet et la réinitialisation de l’appareil.

La nouvelle option est un ajout bienvenu et une rupture par rapport à la méthode précédente, qui obligeait les clients à mettre leur ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌ en mode DFU et à restaurer via le Finder sur Mac ou iTunes sur Windows.

Une mise en garde est que, selon la nouvelle méthode d’iOS 15.2, l’appareil doit déjà disposer d’une connexion Wi-Fi ou cellulaire active avant d’être verrouillé. Sinon, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à un réseau et seront obligés de revenir à la technique précédente.

iOS 15.2 et iPadOS 15.2 incluent une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau rapport de confidentialité des applications, le plan Apple Music Voice, les contacts hérités, etc. Découvrez toutes les dernières fonctionnalités et ajouts avec notre tour d’horizon.

