iOS 15.2 ne désactive plus Face ID sur iPhone 13 après le remplacement de l’écran

Après l’annonce de l’iPhone 13 en septembre, de nombreux ateliers de réparation ont remarqué qu’il n’était pas possible de remplacer l’écran de l’appareil sans désactiver Face ID. Après plusieurs plaintes, Apple a confirmé qu’il ne restreindrait plus le remplacement de l’écran DIY pour l’iPhone 13 – et maintenant ces restrictions ont disparu avec la dernière version bêta d’iOS 15.2.

Comme le montre une vidéo de l’atelier de réparation iCorrect (via le Verge), iOS 15.2 bêta ne désactive plus Face ID lorsque l’utilisateur remplace l’écran de l’iPhone 13 par un autre sans déplacer le microcontrôleur du téléphone d’origine à l’autre. Auparavant, si l’écran était remplacé sans changer le microcontrôleur, Face ID cesserait simplement de fonctionner.

Comme iFixit l’a récemment expliqué, une telle restriction rend les réparations d’iPhone plus difficiles pour les magasins indépendants. Heureusement, les utilisateurs qui ont choisi de ne pas apporter leur iPhone 13 à Apple ou à un centre de réparation agréé ne rencontreront plus de problèmes avec Face ID.

Cette décision fait suite à une annonce d’Apple plus tôt dans la journée dans laquelle la société a confirmé que, pour la première fois, elle fournirait des pièces d’origine pour iPhone et Mac aux utilisateurs intéressés par la réparation des appareils eux-mêmes. Dans un premier temps, le programme fournira des pièces d’écran, de batterie et d’appareil photo pour les modèles iPhone 12 et iPhone 13.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous montrant Face ID fonctionnant sur un iPhone 13 avec un écran remplacé :

Il convient de noter que bien que Face ID fonctionne désormais après un remplacement d’écran, les utilisateurs verront toujours un message indiquant que l’écran n’est pas authentique, mais au moins ils peuvent continuer à utiliser toutes les fonctionnalités de l’iPhone.

On ne sait pas quand iOS 15.2 sera officiellement disponible pour les utilisateurs.

