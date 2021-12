iOS 15.3 fuit mystérieusement via le site Web d’Apple Developer

Apple a publié jeudi la première version bêta de macOS Monterey 12.2 pour les développeurs, qui comprend une nouvelle application Musique et d’autres améliorations. Bien que la société n’ait publié aucune nouvelle version bêta pour ses autres systèmes d’exploitation à l’époque, une version bêta d’iOS 15.3 a été divulguée via le site Web Apple Developer.

La fuite du logiciel Apple avant l’annonce officielle est assez inhabituelle, mais cela s’est déjà produit plusieurs fois auparavant, comme lorsque la société a rendu public par erreur un micrologiciel interne HomePod qui a conduit à la fuite de l’iPhone X en 2017.

Cette fois, pour une raison inconnue, la version bêta d’iOS 15.3 était cachée sur le site Web d’Apple Developer, où les développeurs peuvent télécharger des fichiers IPSW pour restaurer et mettre à jour manuellement les appareils Apple.

En plus d’iOS 15.3, Apple travaille également sur watchOS 8.4 et tvOS 15.3. Le code caché sur le site Web d’Apple suggère que toutes les versions bêta devaient être publiées avec la version bêta de macOS 12.2 le 16 décembre, mais on ne sait pas pourquoi la société a retardé les autres versions bêta.

Voici les numéros de build de toutes les nouvelles versions bêta :

iOS 15.3 bêta 1 : 19D5026g

watchOS 8.4 bêta 1 : 19S5525f

tvOS 15.3 bêta 1 : 19K5527e

macOS Monterey 12.2 bêta 1 (maintenant disponible) : 21D5025f

Quoi de neuf dans ces bêtas ?

. a pu télécharger, analyser et même installer plusieurs versions d’iOS 15.3 bêta 1. Cependant, il ne semble pas y avoir beaucoup de nouveautés dans ces versions. Plus précisément, il y a quelques changements internes liés aux API Siri et quelques ajustements aux applications Apple comme News, mais dans l’ensemble, iOS 15.3 beta 1 n’est livré qu’avec des corrections de bogues et des améliorations générales.

Nous n’avons pas pu analyser les versions bêta de watchOS 8.4 et tvOS 15.3 car elles ne peuvent être téléchargées que via OTA.

Quand ces bêtas seront-elles rendues publiques ?

Les bêtas sont désormais officiellement disponibles pour les développeurs. En ce qui concerne la version publique, l’URL de téléchargement des versions cachées contient « Winter2022 », ce qui suggère qu’Apple prévoit de les publier entre janvier et mars de l’année prochaine.

Cela corrobore également le fait que la fonctionnalité tant attendue de contrôle universel prendra encore plus de temps à être publiée, car Apple l’a récemment retardée jusqu’au printemps 2022. La fonctionnalité sera probablement activée avec iOS 15.4 et macOS Monterey 12.3.

Si vous repérez des changements dans les nouvelles versions bêta d'Apple, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous ou sur Twitter

