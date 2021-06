iOS 15 a une fonctionnalité de glisser-déposer cachée impressionnante dont Apple ne nous a jamais parlé – .

Apple a lancé lundi son grand discours d’ouverture de la WWDC 2021 avec l’actualité iOS 15 que les fans et les développeurs voulaient voir le plus. Craig Federighi a présenté les principales fonctionnalités d’iOS 15 lors de la conférence de presse, Apple publiant la première version bêta d’iOS 15 aux développeurs dès la fin de l’événement. Comme toujours avec les annonces de la WWDC, Apple n’a pas eu assez de temps pour parler de toutes les nouvelles fonctionnalités créées pour les mises à jour du système d’exploitation de cette année, et il en va de même pour iOS 15. Federighi & Co. n’a abordé que certains des changements majeurs à venir sur iOS 15 sur scène, énumérant d’autres caractéristiques notables dans le récapitulatif qui est apparu à la fin du segment iOS 15.

Maintenant qu’iOS 15 est disponible dans la nature, les premiers utilisateurs ont trouvé toutes sortes de nouveautés qu’Apple n’a pas annoncées. L’un des joyaux est une astuce multitouch que tous les utilisateurs d’iPhone doivent connaître dès qu’ils passent à iOS 15, une nouvelle fonctionnalité de glisser-déposer qui fonctionne sur toutes les applications.

Le glisser-déposer est une fonction logicielle simple et intuitive qui est activée dans divers produits et systèmes d’exploitation. C’est la chose la plus simple que vous puissiez faire sur un ordinateur pour déplacer des fichiers, des images et des morceaux de texte d’ici à là. C’est plus rapide que le copier-coller, et c’est un geste que nous tenons pour acquis.

Le glisser-déposer sur les appareils mobiles est un peu plus délicat car cela implique l’utilisation de plusieurs doigts pour faire glisser et déposer des éléments entre les applications. Il n’y a pas de souris ni de pavé tactile pour vous aider, et l’écran de l’iPhone est de taille limitée, ce qui rend le geste lourd.

Glisser-déposer des images et du texte entre les applications iPhone est désormais possible dans iOS 15, avec le vétéran d’iOS Federico Viticci montrant la fonctionnalité dans la vidéo suivante :

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Viticci déplace une image de l’application Photos vers Mail, puis fait la même chose avec une sélection de texte à partir de Safari. Tout semble rapide et transparent dans la vidéo, mais le réaliser dans la vraie vie prend un peu de temps.

Après avoir sélectionné l’élément choisi, que ce soit une image ou du texte, vous devrez le faire glisser sur l’écran avec un doigt sans le lâcher. Avec un doigt différent, vous devrez accéder à l’écran d’accueil ou entrer en mode multitâche et charger l’application de destination. Une fois la nouvelle application ouverte, vous pourrez déposer l’image ou le texte à l’intérieur.

Un repère visuel apparaît dans le coin supérieur droit de l’élément qui est déplacé, un signe vert « + » qui indique qu’il est possible de déposer l’élément dans ce nouvel emplacement. Si vous déposez l’élément n’importe où ailleurs sur l’écran sans voir ce signe “+”, il disparaîtra et vous devrez recommencer la procédure. Assurez-vous de bien réfléchir plusieurs fois avant de le faire, afin que vous sachiez exactement quoi appuyer et faire glisser sur l’écran avec un doigt pendant qu’un autre doigt reste appuyé contre l’écran. Dans la plupart des cas, ce geste impliquera l’utilisation des deux mains.

La fonctionnalité semble s’appuyer sur une fonctionnalité de glisser-déposer déjà disponible dans iOS. C’est le geste que nous utilisons pour regrouper les applications dans le même dossier. iOS 15 fait progresser cette fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs expérimentés d’accélérer la procédure de copier-coller. Si l’astuce du glisser-déposer vous semble difficile, vous pouvez vous en tenir à la fonction de copier-coller éprouvée ou utiliser le menu de partage pour déplacer le contenu entre les applications.

