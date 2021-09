Avec le lancement d’iOS 15 aujourd’hui, il y a de quoi être enthousiasmé. L’une des choses est de nouvelles recommandations personnalisées dans l’onglet Écouter maintenant des podcasts.

Après la mise à jour vers le nouveau système d’exploitation, les auditeurs d’Apple Podcasts pourront découvrir des recommandations personnalisées supplémentaires via de nouvelles sections dans Écouter maintenant pour les aider à trouver leur prochaine émission préférée.

Sections intitulées « Si vous aimez »[Show Name]”” recommande des émissions supplémentaires avec lesquelles les auditeurs de cette émission s’engagent. Par exemple, la section “Si vous aimez ‘Back Issue'” peut recommander des émissions populaires dans la catégorie Société et culture, plus d’émissions avec un format de discussion ou qui se concentrent sur la culture pop, des émissions supplémentaires de Pineapple Street Studios et d’autres émissions auditeurs de Les anciens numéros suivent également.

Les auditeurs d’Apple Podcasts trouveront également de nouvelles sections avec des recommandations personnalisées en fonction des sujets qui les intéressent. Par exemple, les auditeurs qui aiment les émissions classées par leurs créateurs sous Arts verront de nouvelles sections avec des suggestions d’émissions classées sous Livres, Design et Nourriture. Ces recommandations sont basées sur plus de 100 catégories et sous-catégories disponibles pour les créateurs qui peuvent être modifiées à tout moment dans Apple Podcasts Connect ou via un fournisseur d’hébergement tiers.

Cette fonctionnalité est disponible pour les auditeurs Apple Podcasts aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir d’aujourd’hui. Ces auditeurs verront également des sections dans Écouter maintenant pour « Chaînes à essayer », « Shows You Might Like » et « Episodes You Might Like », qui n’étaient auparavant disponibles que pour le public américain avec iOS 14.

De plus, les podcasts Apple, comme Apple Music, TV et Photos, prennent désormais en charge le nouvel onglet “Partagé avec vous”. Lorsqu’un ami vous envoie une recommandation via l’application Messages, l’épisode de ce podcast apparaît dans votre application Apple Podcasts.

Lorsque les auditeurs accèdent à l’épisode, à l’émission ou à la chaîne partagés, un bouton en haut indique qui l’a partagé avec eux. Ils peuvent appuyer sur ce bouton à partir de la page correspondante – ou de la section dans Écouter maintenant – pour revenir directement au moment où il a été partagé dans Messages et envoyer un Tapback ou une réponse.

