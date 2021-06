iOS 15 ajoute une fonctionnalité iPhone que vous n’utiliserez peut-être jamais – mais vous devriez quand même la configurer – .

in

Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est que nos vies pouvaient être bouleversées sans prévenir. Au cours des mois les plus durs de la pandémie, nous avons appris qu’il faut se préparer à l’imprévisible. Il faut penser à l’avance et évaluer tous les scénarios possibles, même les moins favorables. Comme beaucoup d’autres, je me suis souvent retrouvé à réfléchir aux meilleurs moyens de transmettre mes informations numériques à mes proches si la situation l’exigeait.

Si quelque chose m’arrivait, je voulais m’assurer qu’ils avaient accès à tous mes appareils, comptes en ligne et sauvegardes récentes. Partager des mots de passe sur des appareils ne serait pas suffisant. Que faire si l’iPhone est perdu dans le processus ? Je risquerais également que ces données sensibles soient exposées à des piratages si elles étaient stockées en ligne. J’avais également rédigé une sorte de testament, un ensemble d’instructions truffées de pensées, afin que ma famille sache par où et comment commencer à démêler le nombre massif de profils en ligne qu’il faudrait traiter.

Apple sait que certains d’entre nous souhaitent protéger toutes les informations numériques que nous souhaitons transmettre à nos proches après notre départ. Ainsi, Apple a créé une nouvelle fonctionnalité Digital Legacy qui sera disponible sur iPhone et Mac dans un avenir très proche.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Digital Legacy est une fonctionnalité que vous aurez rarement à utiliser, mais c’est une bonne idée de la configurer dès que possible sur iPhone ou Mac une fois qu’Apple aura déployé ses dernières fonctionnalités iCloud. Digital Legacy permettra à un utilisateur iCloud de désigner un contact qui pourrait se voir accorder l’accès à son compte iCloud après le décès de l’utilisateur.

iCloud Digital Legacy : Sélection d’un contact hérité sur iPhone. Source de l’image : Apple Inc.

La fonctionnalité n’est pas activée sur iPhone ou Mac pour le moment, mais le vice-président des services Apple Cloud d’Apple, Mike Abbott, l’a montré sur scène lors du segment iCloud d’Apple à la WWDC 2021 lundi. Les utilisateurs pourront ajouter un contact hérité dans iCloud, comme indiqué ci-dessus.

Le contact hérité choisi pourra alors demander à Apple l’accès au compte iCloud de la personne qui vient de décéder. Il n’y a aucun moyen de tester la fonctionnalité iCloud pour le moment, mais Apple a partagé des images qui expliquent comment cela fonctionnera.

iCloud Digital Legacy : ce que signifie l’accès aux données d’un utilisateur décédé.

Le contact hérité devra fournir une copie du certificat de décès pour accéder aux informations iCloud. Apple explique qu’une fois la demande approuvée, l’accès aux données iCloud sera accordé et le verrouillage d’activation de l’appareil de l’utilisateur sera supprimé.

Les informations affichées sur le Mac dans l’image ci-dessus indiquent que le contact hérité aura un temps limité pour agir – dans cet exemple, il devra accéder aux données du compte iCloud avant le 1er novembre 2024. Après cela, le compte et les données seront définitivement supprimées.

L’exemple ci-dessus explique également quel type de données sera disponible pour le contact hérité :

Vous pouvez consulter les données de Michael sur icloud.com ou télécharger une copie sur privacy.apple.com. Sur un appareil iOS ou iPadOS, vous pouvez restaurer les données de Michael à partir de la sauvegarde iCloud. Vous pouvez également accéder aux données iCloud de Michael sur un Mac. Vous ne pouvez pas accéder ou afficher les informations de paiement, les abonnements, les supports sous licence ou le trousseau de Michael.

Apple propose une URL où les informations du processus Digital Legacy peuvent être disponibles pour les utilisateurs : https://digital-legacy.apple.com/manage. La page invite l’utilisateur à se connecter à son compte iCloud, mais une fois cela fait, une page d’erreur revient. La fonctionnalité n’est pas encore disponible pour que quiconque puisse l’essayer. Pourtant, la fonctionnalité est quelque chose que tous les utilisateurs d’iPhone devraient envisager d’activer lorsqu’elle est disponible.

Ajout d’un contact de récupération iCloud sur iPhone. Source de l’image : Apple Inc.

Apple a également annoncé une autre fonctionnalité de sécurité iCloud pratique lors de l’événement WWDC qui repose sur l’implication d’une autre personne dans le processus de sécurité iCloud. La récupération de compte prend désormais en charge une nouvelle façon de récupérer un mot de passe d’identifiant Apple ou un mot de passe d’appareil. Vous pourrez ajouter votre famille et vos amis en tant que contacts de récupération dans iCloud, puis les appeler lorsque vous aurez besoin de codes de récupération pour accéder à votre compte ou à votre appareil. Les contacts de récupération n’auront jamais accès au compte iCloud réel.