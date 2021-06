iOS 15 : Apple Card ‘Advanced Fraud Protection’, refonte d’Apple Pay avec prise en charge des codes de coupon

Apple Card a fait ses débuts en 2019 et a ajouté une poignée de nouvelles fonctionnalités et avantages depuis lors. Avec la sortie d’iOS 15 cet automne, Apple Card ajoute une autre nouvelle fonctionnalité de sécurité qu’Apple appelle Advanced Fraud Protection.

Depuis son lancement, Apple a permis aux utilisateurs d’Apple Card de générer facilement de nouveaux numéros de carte dans l’application Wallet. À partir d’iOS 15, les utilisateurs d’Apple Card pourront utiliser un code de sécurité qui « change régulièrement » lorsqu’ils effectuent des transactions en ligne à l’aide de leur numéro de carte. Apple explique comment cela fonctionne :

Avec Advanced Fraud Protection, les utilisateurs d’Apple Card peuvent disposer d’un code de sécurité qui change régulièrement pour rendre les transactions en ligne par numéro de carte encore plus sécurisées.

Les détails ici sont encore un peu clairsemés car la fonctionnalité ne semble pas être en ligne dans iOS 15 bêta 1. D’après l’explication d’Apple, cependant, il semble que cette fonctionnalité permettra de générer de nouveaux codes de sécurité – le numéro à trois chiffres que vous entrez à la caisse – lorsque vous effectuez des achats en ligne pour une couche de sécurité supplémentaire.

Apple a également repensé la feuille de paiement Apple Pay dans iOS 15 en mettant l’accent sur l’ajout de nouvelles cartes et la saisie de codes de coupon. Cela résout une plainte courante selon laquelle les sites Web ne prennent en charge la saisie de codes de coupon que lorsque vous effectuez une vérification manuelle :

Une feuille de paiement Apple Pay repensée vous permet d’ajouter de nouvelles cartes en ligne, sans jamais quitter l’expérience Apple Pay. Vous pouvez désormais saisir des codes de coupon dans la feuille de paiement, ce qui vous permet d’économiser davantage chaque fois que vous utilisez Apple Pay. Et la vue récapitulative améliorée vous permet de voir des informations plus détaillées, telles que les éléments de paiement, les remises et les sous-totaux, ce qui vous donne la confiance nécessaire pour acheter avec Apple Pay.