iOS 15 apporte une nouvelle personnalisation Memoji avec plus de 40 tenues

Apple a dévoilé lors de la keynote iOS 15 de la WWDC21. Parallèlement aux expériences iMessage et FaceTime remaniées, la société ajoute également plus de personnalisation à la fonction Memoji bien-aimée.

Cette fonctionnalité est un succès depuis qu’Apple l’a introduite sur le keynote de l’iPhone X. En utilisant le capteur TrueDepth pour réagir avec votre visage, Memoji a reçu beaucoup de battage publicitaire au fil des ans.

Par exemple, de nombreux utilisateurs – et Apple lui-même – ont créé des karaokés amusants avec cette fonctionnalité. Et depuis que la société a introduit Memoji Sticker, le rendant disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone, cette fonction est devenue encore plus populaire.

Chaque année, Apple introduit un peu plus de personnalisation : prise en charge de la langue, nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, lunettes, etc. Maintenant, avec iOS 15 déjà disponible depuis près d’une semaine. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez changer avec votre avatar Memoji en ce moment.

Voici tout ce qui est nouveau avec :

Vêtements: Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur Memoji avec plus de 40 choix de tenues pour refléter votre style, votre humeur ou la saison et choisir jusqu’à trois couleurs différentes ;

Nouvelle accessibilité option : Trois nouvelles options d’accessibilité vous permettent de vous représenter avec des implants cochléaires, des tubes à oxygène ou un casque souple ;

Nouveaux autocollants : Neuf nouveaux autocollants Memoji vous permettent d’envoyer un shaka, un signe de la main, un moment d’ampoule, et plus encore.

Deux couleurs d’yeux différentes : Vous pouvez maintenant sélectionner une couleur différente pour votre œil gauche et votre œil droit ;

Nouvelles lunettes: Personnalisez votre personnage avec trois nouvelles options de lunettes, dont des formes en cœur, en étoile et rétro. Sélectionnez la couleur de votre monture et de vos verres ;

Chapeaux multicolores : Représentez votre équipe sportive ou votre université préférée en choisissant jusqu’à trois couleurs pour les couvre-chefs.

N’oubliez pas de consulter notre résumé complet de toutes les nouveautés d’iOS 15 ici.

