iOS 15 apporte une nouvelle personnalisation Memoji avec plus de 40 tenues

Apple a dévoilé aujourd’hui lors de la keynote de la WWDC21 l’iOS 15. Parallèlement aux expériences iMessage et FaceTime remaniées, la société ajoute également plus de personnalisation à la fonction Memoji bien-aimée.

Depuis qu’Apple a annoncé les dates de la WWDC21, le Memoji a été un élément clé de la promotion de la Worldwide Developers Conference. Maintenant, la société a dévoilé les nouvelles fonctionnalités de personnalisation de Memoji sur iMessage.

La fonction Memoji est un succès depuis qu’Apple l’a introduite sur le keynote de l’iPhone X. En utilisant le capteur TrueDepth pour réagir avec votre visage, Memoji a reçu beaucoup de battage publicitaire au fil des ans. Depuis que la société a introduit Memoji Sticker, la fonction est devenue disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone, même s’ils n’avaient pas d’iPhone avec Face ID.

Maintenant qu’une autre keynote de la WWDC touche à sa fin, nous avons découvert la prochaine étape avec Memoji :

Vêtements: Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur Memoji avec plus de 40 choix de tenues pour refléter votre style, votre humeur ou la saison et choisir jusqu’à trois couleurs différentes ;

Nouvelle accessibilité option : Trois nouvelles options d’accessibilité vous permettent de vous représenter avec des implants cochléaires, des tubes à oxygène ou un casque souple ;

Nouveaux autocollants : Neuf nouveaux autocollants Memoji vous permettent d’envoyer un shaka, un signe de la main, un moment d’ampoule, et plus encore.

Deux couleurs d’yeux différentes : Vous pouvez maintenant sélectionner une couleur différente pour votre œil gauche et votre œil droit ;

Nouvelles lunettes: Personnalisez votre personnage avec trois nouvelles options de lunettes, dont des formes en cœur, en étoile et rétro. Sélectionnez la couleur de votre monture et de vos verres ;

Chapeaux multicolores : Représentez votre équipe sportive ou votre université préférée en choisissant jusqu’à trois couleurs de couvre-chef.

Bien qu’Apple répertorie les nouveaux autocollants et vêtements comme d’autres moyens de personnaliser un Memoji, je n’ai pas pu les trouver avec iOS 15 bêta 1. Voici notre tour d’horizon complet de toutes les nouveautés d’iOS 15.

